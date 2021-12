Lehrte

Von der Eröffnung Anfang Dezember bis einen Tag vor Heiligabend haben sich im Impfenzentrum in der Zuckerpassage rund 3500 Menschen den schützenden Piks gegen Corona geben lassen. Pro Tag wurden in Lehrtes erstem und einzigen Impfzentrum in zwei Impfstraßen durchschnittlich 250 Menschen immunisiert.

An Impfarzt Wolfgang Eisert und seinem Kollegen sind sie dabei nicht vorbeigekommen. Eisert ist so etwas wie das „Gesicht des Impfzentrums“. Der Arzt für Pharmakologie und Toxikologie ist bereits im Ruhestand, hat sich aber von Anfang an als Freiwilliger beim Impfen engagiert und unter anderem im Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände mitgewirkt. „Mit der Impfung können wir eine schnelle Ausbreitung des Virus besser eindämmen, aber weil man Prävention nicht sieht, muss man die Menschen davon oft erst überzeugen“, sagt Eisert.

Aufklärungsgespräche sind durchgetaktet

Im Impfzentrum Lehrte hat der 74-Jährige seit der Eröffnung am 6. Dezember unermüdlich mit einem Kollegen tagtäglich die Aufklärung der Impflinge übernommen. Die Arztgespräche waren genau durchgetaktet. Eisert standen für jeden Impfling im Schnitt anderthalb Minuten zur Verfügung. „Da hatte man vom vielen Sprechen abends schon eine ganz heisere Stimme“, berichtet er.

Während die Gespräche für die Drittimpfungen in der Regel zügig liefen, musste der Hannoveraner gerade vor den Erstimpfungen oftmals Überzeugungsarbeit leisten und Ängste nehmen. Typische Fragen, waren jene nach möglichen Impfreaktionen, Nebenwirkungen und Langzeitfolgen. „Frauen wollten mitunter wissen, ob sie nach der Impfung noch Kinder kriegen können“, sagt Eisert. Diese Sorge konnte er den Frauen jedoch nehmen.

Und auch bei den Nebenwirkungen wurde der Mediziner niemals müde zu erklären, wie sicher die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sind, welche in Lehrte verimpft werden. In den Gesprächen hat Eisert zudem immer wieder angeführt, dass der Nutzen des Impfschutzes mögliche Risiken bei Weitem überwiegt. „Corona trifft auch junge Menschen – der Ausgang der Erkrankung kann fatal sein. Nach schweren Verläufen auf Intensivstationen tragen viele langfristig Organschäden davon“, erklärt der Arzt.

Nur zwei Prozent Erstimpfungen

Im Impfzentrum hat er in den Gesprächen mit den Menschen mitunter gehört, dass diese sich eigentlich nur impfen lassen, um in den Urlaub fliegen zu können, ihnen das tägliche Testen für den Arbeitgeber auf Dauer zu aufwendig und teuer wurde oder im schlimmsten Fall zuvor ein naher Angehöriger an Corona gestorben war. „Das sind Argumente, die kann ich nicht verstehen“, sagt Eisert. Solche Gespräche haben ihn Kraft gekostet. Umso mehr hat er sich über jeden gefreut, der vielleicht erst auf der Kippe stand und sich dann doch noch hat impfen lassen.

Wie auch in anderen Impfzentren haben die Erstimpfungen in Lehrte jedoch den geringsten Anteil der Impfungen ausgemacht. Eisert schätzt, dass es gerade einmal zwei Prozent waren. Knapp 90 Prozent seien Drittimpfungen und der Rest Zweitimpfungen gewesen.

Booster-Drängler müssen wieder gehen

Zwischenfälle habe es beim Impfen kaum gegeben. Lediglich ein paar „Booster-Drängler“, denen die gewünschte Auffrischungsimpfung noch nicht zustand, mussten wieder weggeschickt und auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet werden. „Die Lehrter waren aber insgesamt sehr angenehm, alles lief entspannt“, betont Eisert. Obwohl es gerade in der Anfangszeit lange Schlangen gegeben habe, hätten die Menschen auch bei Minustemperaturen geduldig ausgeharrt. „Einige hatten sich Stühlchen mitgebracht, viele waren nach Wartezeit von bis zu anderthalb Stunden total durchgefroren, wenn sie an der Reihe waren“, erzählt Eisert.

Im Inneren des Impfzentrums sei es dann aber auch nicht merklich wärmer gewesen. „Es stand ja die ganze Zeit die Tür auf“, sagt Eisert. Zudem sei der Lärmpegel sehr hoch gewesen, weil viele Menschen auf verhältnismäßig engem Raum gleichzeitig gesprochen hätten. Privatsphäre habe es bei den Aufklärungsgesprächen daher kaum gegeben. Um ängstliche Impflinge zu beruhigen, hat Eisert sie stets persönlich zur Impfkabine begleitet und immer wieder Späßchen eingestreut. „Ich habe dann zum Beispiel gesagt, dass die Kollegin sie gleich mit der schnellsten Nadel der Welt impft“, erzählt der Arzt und lacht.

Impfzentrum bleibt Silvester und Neujahr geschlossen

Im Corona-Impfenzentrum in der Zuckerpassage 4 in Lehrte wird am Donnerstag, 30. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr geimpft, und zwar von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. An Silvester und Neujahr schließt das Impfzentrum seine Türen. Wie es im neuen Jahr weiter geht, ist noch offen. „Wir werden die Nachfrage beobachten und entsprechend entscheiden", sagt Christina Kreutz, Sprecherin der Region Hannover, die das Impfzentrum in den Räumen der Stadt Lehrte betreibt.

Nur einige wenige der zu Impfenden hätten nach dem Piks mit Kreislaufproblemen reagiert. „Das waren aber eher Jüngere, die vor lauter Aufregung ein bisschen hyperventilierten“, sagt Eisert. Im Wartebereich habe man dann mangels Liege für die Betroffenen schnell zwei Stühle zusammengeschoben. Einen anaphylaktischen Schock als allergische Sofortreaktion habe in Lehrte aber niemand gehabt.

Team impft auch Chinesen und Japaner

Eisert lobt zudem sein Team. Mit ihm und dem zweiten Impfarzt haben in Lehrte noch 14 Mitarbeiter des Malteser-Hilfsdienstes mitgewirkt. „Wir waren ein eingespieltes Team“, sagt Eisert. Da einige der Malteser auch Serbokroatisch, Polnisch und Russisch sprechen, habe es kaum Verständigungsprobleme gegeben. „Darüber hinaus haben wir chinesische Studenten und einen Japaner geimpft“, berichtet Eisert.

Dass man in Lehrte nach dem ersten Ansturm nicht lange auf seine Spritze warten musste, habe sich anscheinend herumgesprochen. Einige hatten von lange Schlangen vor Impfzentren in Nachbarkommunen berichtet und waren dann nach Lehrte zum Impfen gekommen. „Wenn diese Personen dann vielleicht auch noch vor Ort eingekauft haben, ist das ja auch gleich noch Werbung für Lehrte gewesen“, meint Eisert.

