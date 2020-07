Immensen/Steinwedel

Durch das geteilte Meer sind Gläubige am Sonntag vor der Kirche St. Petri in Steinwedel gegangen. Natürlich war es kein echtes Meer und auch kein Wasser, das sie durchschritten. Vielmehr handelte es sich um zwei blaue Stoffbahnen, die Konfirmanden für die Besucher bereithielten. Die Inszenierung war Teil der Sommerkirche, die am Sonntagvormittag zeitgleich in Steinwedel und in Immensen stattfand. Das Thema in den beiden Gotteshäusern St. Petri und St. Antonius war der Auszug der Israeliten aus Ägypten, für die Gott das Rote Meer geteilt haben soll.

„Wir machen schon lange eine Sommerkirche“, sagte Immensen Pastor Thorsten Leißer. In Zeiten von Corona allerdings habe man sich etwas ausdenken müssen, bei dem die Gläubigen nicht so große Gruppen bilden würden. Deswegen sei die Idee entstanden, die fünf Kirchengemeinden im Osten Lehrtes in eine gemeinsame Sommerkirche einzubinden und über drei Stunden Touren im Freien anzubieten. „So entzerrt es sich“, sagte Leißer. In Zeiten abnehmender Gemeinden gebe es ohnehin viel mehr Zusammenarbeit als früher.

Anzeige

Fünf Veranstaltungen bis zum 23. August

Am Sonntag war der Auftakt für fünf Veranstaltungen der Sommerkirche. Bis zum 23. August dienen immer zwischen 10 und 13 Uhr zwei der Gemeinden in Steinwedel, Immensen, Arpke, Sievershausen und Hämelerwald als Ziele einer Wanderung oder einer Fahrradtour. Auf den Wegen der Aktion „ Sommerkirche 2020 unterwegs“ sind Stationen zu einer biblischen Geschichte aufgebaut. Diese fielen am ersten Sonntag allerdings gleich dem Wetter zum Opfer. „Wir haben angesichts des Regens beschlossen, die Stationen wegzulassen“, sagte Leißer. „Wir können den Konfirmanden nicht zumuten, drei Stunden im Regen zu stehen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Die dunklen Wolken verzogen sich dann aber pünktlich zum Auftakt, sodass sich eine Handvoll Gläubige auf den sechs Kilometer langen Weg machen konnte. Bei der Strecke handelt sich um jene, die bis 1901 die Immenser jeden Sonntag gehen mussten. Denn bis dahin war Immensen eine Kapellengemeinde von Steinwedel.

Die Lokalhistorie ist noch präsent

Dem Ehepaar Ruth und Heinz-Dieter Hinz sowie Hans Gronwald war diese Lokalhistorie noch präsent. „Wir haben zum 100. Jubiläum der Kirchengemeinde 2001 diesen Weg schon einmal gemacht“, sagte Ruth Hinz. Seitdem habe der Kontakt zu Steinwedel allerdings wieder abgenommen, ergänzte das Mitglied des Antonius-Kirchenvorstands.

Heinz-Dieter Hinz (von links), Hans Gronwald und Ruth Hinz machen sich per Fahrrad von der Antoniuskirche auf den Weg nach Steinwedel. Quelle: Michael Schütz

Von der anderen Seite aus machten sich Karin und Erwin Dawid per Fahrrad auf den Weg. „Wir hatten gehört, dass es eine geschichtliche Verbindung gibt“, sagten die Aligser. Aber in welcher Form, war uns nicht bewusst.“

In den Kirchen geht es um Flucht und Vertreibung

Mit dem Thema Flucht beschäftigten sich die Konfirmanden in beiden Kirchen. Dafür hatten sie in den Gotteshäusern ebenfalls Stationen aufgebaut. „Da geht es zum Beispiel darum, was man zurücklässt oder was man mitnehmen muss“, erläuterte Frauke Weiß, die die Konfirmanden betreut.

In den Kirchen – wie hier in Immensen – waren Stationen zum Thema Flucht zu sehen. Quelle: Michael Schütz

Am kommenden Sonntag steht die Sommerkirche unter dem Thema „Zwischen Bruderkrieg und Himmelsleiter“, die Endpunkte sind Sievershausen und Immensen. Eine Station wird auf dem früheren Schlachtfeld der Schlacht von Sievershausen aufgebaut. Am 9. August geht es unter dem Motto „Verloren und gefunden“ von Arpke nach Hämelerwald. Am 16. August ist zwischen Hämelerwald und Steinwedel die längste Strecke zu bewältigen. Das Thema lautet „Jona! Kein Weg zu weit.“ Den Abschluss machen die Nachbarn Hämelerwald und Sievershausen mit dem Thema „Der Weg der Barmherzigkeit.“ Die jeweiligen Streckenverläufe sind im Internet unter https://sommerkirche2020unterwegs.wordpress.com zu finden.

Von Michael Schütz