Die Gruppe CDU/Piraten im Lehrter Rat hat sich die Förderung des Sports und des Ehrenamtes auf die Fahne geschrieben. Im Rahmen der Beratungen für den Haushalt 2021 sollen gleich drei Anträge eingebracht werden.

So sollen Ehrenamtliche und gemeinnützige Vereine künftig durch einen Ehrenamtsbeauftragten unterstützt werden. Die Stadt soll dafür eine Stelle in ihrer Verwaltung einrichten. Die neue Fachkraft könne Vereine etwa bei Baumaßnahmen und der Beantragung von Fördermittel unterstützen, meint die Oppositionsgruppe im Rat. „Das entlastet ehrenamtlich Tätige in Sportvereinen und anderen Organisationen bei der Bürokratie und schafft Freiräume für die eigentliche Arbeit im Ehrenamt“, erklärt Marcel Haak, sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Politiker wollen bei der Sportförderung nachjustieren

Darüber hinaus fordert der Gruppe, dass für Vereine auch in diesem Jahr keine Nutzungsgebühren für Sportstätten erhoben werden – wie schon 2020. „Wir haben gemerkt, dass gerade diese Maßnahme in der Corona-Pandemie den Sportvereinen erheblich geholfen hat“, betont Haak. Da auch in diesem Jahr durch Corona weiterhin mit Einschränkungen im Sportbetrieb zu rechnen sei, sollen die Vereine die Sporthallen im Lehrter Stadtgebiet kostenlos nutzen können.

Die CDU/Piraten-Gruppe will zudem bei der Sportförderung nachjustieren. Zur weiteren Unterstützung des Lehrter Sports sollen Änderungen der aus dem Jahr 2013 stammenden Sportförderrichtlinie und der Richtlinie zur Nutzung der Sportstätten im Stadtgebiet Lehrte erfolgen. Die CDU/Piraten-Gruppe fordert eine Anpassungen bei den Beträgen für Bau- oder Unterhaltungsmaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Geräten. Zusätzlich sollen Sportveranstaltungen, die für die Stadt Lehrte werbewirksam sind, gefördert werden.

