Stadt Burgdorf öffnet Friedhofskapellen für Trauerfeiern

Ab sofort sei es wieder erlaubt, Trauerfeiern in den Friedhofskapellen abzuhalten, teilt die Stadtverwaltung in Burgdorf mit. Viele Wochen lang hatten die Corona-Verfügungen des Landes Niedersachsen dies untersagt.

Die Stadt hat die Kapelle auf dem Stadtfriedhof Niedersachsenring bereits für die erste Trauerfeier hergerichtet. Es stünden dort mindestens 25 Sitzplätze zur Verfügung. Allerdings seien während der Trauerfeier die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften einzuhalten, auch wenn dies in der Phase des Trauerns schwerfalle, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Stadt prüft Möglichkeiten für andere Ortsteile

Da die Kapellen auf den Friedhöfen in den Ortsteilen Heeßel, Schillerslage, Dachtmissen, Otze und Ramlingen kleiner seien, prüfe die Stadt zurzeit, wie viele Trauergäste in diesen Kapellen Platz nehmen dürfen. Es sei jedoch auch wieder möglich, dass Trauergäste vor der Kapelle an der Trauerfeier teilnehmen dürfen. Direkt am Grab dürfe nach wie vor nur der engste Familien- und Freundeskreis – beschränkt auf 20 Personen – Abschied nehmen.

Von Joachim Dege