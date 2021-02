Stadt Lehrte bekommt kein Seniorentaxi

Lehrte

Die Gruppe CDU/Piraten im Rat der Stadt ist mit ihrem Vorschlag für ein Seniorentaxi gescheitert. Im Finanzausschuss lehnte eine Mehrheit die Idee ab. Sie sei unverständlich, und es gebe für solch ein Angebot an ältere Menschen nirgendwo etwas Vergleichbares, hieß es von der SPD.

CDU und Piraten hatten angeregt, Taxifahrten von älteren Menschen in der Stadt – ähnlich wie bei dem seit Langem existierenden Angebot des Frauen-Nacht-Taxis – mit einem festen Betrag zu subventionieren. Die Stadtverwaltung möge dafür ein Konzept ausarbeiten und mögliche Kosten ermitteln, lautete der Wunsch aus der Opposition im Rat.

CDU: Etwas für die Älteren tun

CDU-Ratsherr Jörg Posenauer führte in der kurzen Debatte im Finanzausschuss zur Begründung an, dass die Bevölkerung auch in Lehrte im Schnitt immer älter werde und der öffentliche Personennahverkehr gerade in den kleinen Dörfern nicht ausreiche. Man müsse „etwas für die Älteren tun“, sagte er. Subventioniert werden sollten aber keine „Spaßfahrten“ mit dem Taxi, sondern nur solche zum Einkaufen oder zu einem Arzt.

Der SPD war dieser Vorstoß vom politischen Gegner offenbar zu diffus. Etwas für die Älteren im Stadtgebiet zu tun, müsse zwar das gemeinsame Anliegen der Politik sein, sagte Sozialdemokratin Petra Wegener. Doch schon bei der Definition, ab wann man zu den Senioren gehöre, gehe es mit den Problemen los. Ob denn nur Gehbehinderte gemeint seien und wie man notwendige Fahrten definieren wolle, fragte sie. „Ich kann das Anliegen nicht verstehen. Nirgendwo habe ich etwas gefunden, was vergleichbar wäre.“ Sehr wohl gebe es zwar in besonders abgelegenen Gegenden öffentlich subventionierte Taxigutscheine für Ältere, räumte Wegener ein. Doch Lehrte sei alles andere als schlecht vom Nahverkehr erschlossen.

Knappe Mehrheit gegen Seniorentaxi

Schließlich votierten sechs von elf stimmberechtigten Mitgliedern im Finanzausschuss dagegen, den Wusch von CDU und Piraten weiter zu verfolgen.

Von Achim Gückel