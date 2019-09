Städtepartnerschaft: Polnische Delegation besucht Lehrte

Lehrte

Einblicke in Lehrtes Städtische Galerie und das hiesige Stadtarchiv haben acht Gäste aus der polnischen Stadt Trzcianka am Wochenende bekommen. Lehrtes Kulturbeauftragte Julienne Franke führte die Delegation in Begleitung von Bürgermeister Klaus Sidortschuk und Vertretern aus Rat und Verwaltung durch die aktuelle Ausstellung in der Alten Schlosserei.

Nachmittags stand ein Hannover-Besuch auf dem Programm. Für Sonntag war eine gemeinsame Busfahrt in Lehrtes Partnerstadt Staßfurt geplant. Eigentlich wollten die beiden Delegationen mit vielen Lehrtern in einem Sonderzug dorthin reisen. Die Fahrt wurde wegen zu wenig Anmeldungen jedoch abgesagt.

Trzcianka und Staßfurt sind zwei von Lehrtes fünf Partnerstädten. Eine Städtepartnerschaft verbindet Lehrte zudem mit Vanves in Frankreich. Mit Ypern in Belgien und Mönsteras in Schweden pflegt Lehrte Städtefreundschaften. Der Partnerschaftsvertrag mit Trzcianka wurde 2001 unterschrieben. „Aber Kontakte gibt es schon seit 1992, auch Vereine und Feuerwehren haben sich schon gegenseitig besucht“, erklärte Sidortschuk.

Von Katja Eggers