Lehrte

Um Fortschritte bei den aktuellen Tarifverhandlungen zu erzielen, hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder auch in Lehrte zu einem eintägigen Warnstreik am Dienstag, 29. September, aufgerufen. Laut einer Mitteilung der Stadt müssen Eltern deshalb „mit erheblichen Einschränkungen im Betreuungsangebot“ in den städtischen Einrichtungen rechnen.

Zwar werde die Einrichtung von Notgruppen geprüft, erklärt Stadtsprecher Fabian Nolting. Das könne aber voraussichtlich nur in geringem Umfang geschehen. Darum werden die Eltern gebeten, an diesem Tag möglichst eine andere Versorgung ihrer Kinder zu organisieren. Sie werden durch Aushänge informiert und können die individuelle Situation jeweils direkt in ihrer Kita erfragen. Eine Notwendigkeit, andere Einrichtungen der Stadtverwaltung komplett zu schließen, sieht man im Rathaus bisher nicht.

Von Thomas Böger