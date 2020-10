Lehrte

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 15. Oktober, zu einem eintägigen Warnstreik in Lehrte aufgerufen – und der betrifft viele Eltern. Erziehungsberechtigte, deren Kinder in einer städtischen Kindertagesstätte betreut werden, müssten deshalb „zwangsläufig mit erheblichen Einschränkungen im Betreuungsangebot rechnen“, kündigt Stadtsprecherin Lilian Appel an. Die Eltern würden daher gebeten, sich für diesen Tag nach einer anderen Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder umzusehen. Aktuell werde zwar die Einrichtung von Notgruppen geprüft, diese könne aber voraussichtlich nur in einem sehr eingeschränkten Umfang ermöglicht werden.

Verwaltung: Keine Komplettschließungen von Kitas am Streiktag

Die Eltern werden nach Angaben der Stadt durch Aushänge in den Einrichtungen über die angekündigte Streikmaßnahme informiert und können sich direkt bei der jeweiligen Kindertagesstätte über die individuelle Situation in der Einrichtung informieren. Die Verwaltung geht aber nicht davon aus, dass es notwendig wird, bestimmte Einrichtungen der Stadt an diesem Tag komplett zu schließen.

Von Oliver Kühn