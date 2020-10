Lehrte

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch, 21. Oktober, erneut zu einem Warnstreik im öffentlichen Dienst in Lehrte aufgerufen – dieser betrifft hauptsächlich Kindertagesstätten. Wie bereits am vergangenen Donnerstag müssten Eltern, deren Kinder in einer städtischen Kindertagesstätte betreut werden, mit erheblichen Einschränkungen im Betreuungsangebot rechnen, sagt Stadtsprecherin Lilian Appel. Die Eltern würden daher gebeten, sich für diesen Tag nach einer anderen Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder umzusehen.

Streik : Gibt es Notgruppen in Lehrte ?

Derzeit werde geprüft, ob Notgruppen eingerichtet werden können. Diese wären voraussichtlich aber nur in einem sehr eingeschränkten Umfang möglich. Die Notwendigkeit, bestimmte Einrichtungen der Stadt am Mittwoch komplett zu schließen, sei derzeit aber nicht ersichtlich, sagt Appel.

Das am vergangenen Freitag von der Arbeitgeberseite vorgelegte Angebot für den öffentlichen Dienst in Bund und Kommunen sei „völlig unzureichend“, begründet Stefanie Reich von Verdi den Warnstreik. Die Gewerkschaft fordert eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat und mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Die Arbeitgeber hatten 3,5 Prozent mehr Geld angeboten, verteilt über drei Jahre.

Von Oliver Kühn