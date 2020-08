An der Bahnhofstraße in Lehrte ist am Donnerstagabend ein Konflikt zwischen einem Passanten und einem 71-jährigen Autofahrer vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Der Fußgänger attackierte den Senior mit Faustschlägen und nahm ihn in den Würgegriff. Auslöser des Streits war offenbar ein nicht ganz geglücktes Einparkmanöver des Autofahrers.