Region Hannover

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen eine erfolgreiche Onlinevortragsreihe gestartet – der Corona-Pandemie geschuldet. Diese soll nun fortgesetzt werden.

Los geht es am Mittwoch, 26. Januar, ab 18 Uhr mit der „Fledermausbotschafterin“ Irene Jacks-Sterrenberg. Unter dem Titel „Fledermäuse – mystisch, faszinierend, schutzbedürftig“ berichtet die Wedemärker Fachfrau über Legenden zu den „Kobolden der Nacht“ und informiert über die Biologie und Lebensweise sowie Ursachen für die Gefährdung und Möglichkeiten zum Schutz von Fledermäusen. Die promovierte Referentin wird zudem auch auf die Zusammenhänge und die Bedeutung der Streuobstwiesen für die Fledermäuse anhand eines Forschungsprojektes aus dem mitteldeutschen Raum eingehen.

Fledermäuse, Obst und Pflanzenschutz werden thematisiert

Im zweiten Vortrag der Reihe stellt Hermann Stolberg, Pomologe und stellvertretender Vorsitzender des Streuobstwiesen-Bündnisses, am Mittwoch, 23. Februar, ebenfalls um 18 Uhr alte Apfelsorten aus Norddeutschland vor und erklärt deren Besonderheiten. Dabei wird er auch auf die geschichtlichen Hintergründe der Sorten sowie deren Erkennungsmerkmale eingehen.

Über ein häufig nachgefragtes Thema wird der Pflanzenschutzexperte Christoph Hoyer am Mittwoch, 9. März, referieren. Denn lässt er die Teilnehmenden ab 18 Uhr an seinen Erfahrungen mit Schaderregern an Obstgehölzen teilhaben. Dabei wird er die häufigsten Schädlinge und Krankheitserreger an Gehölzen und Früchten vorstellen und Tipps verraten, was bei Befall unternommen werden kann.

Viele Akteure sind bei Projekt dabei Der Verein Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen wurde im Rahmen des EU-geförderten Projektes „Zusammenarbeit zur Erhaltung von Streuobstwiesen in Niedersachsen“ gegründet. Es wird vom niedersächsischen Landesverband des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) zusammen mit dem Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen und dem Forstamt Sellhorn sowie dem Waldpädagogikzentrum Lüneburger Heide betreut. Gefördert wird dieses Projekt aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.

Die Teilnahme an allen Vorträgen ist kostenfrei. Wichtig ist nur, sich vorab bis zwei Tage vor dem Vortrag beim Streuobstwiesen-Bündnis per E-Mail an info@streuobstwiesen-buendnis-niedersachsen.de anzumelden. Anschließend folgt als Antwort ein entsprechender Link zum Onlineseminarraum. Weitere Termine der Veranstaltungsreihe werden zukünftig auf der Homepage des Vereins unter streuobstwiesen-buendnis-niedersachsen.de veröffentlicht.

Von Sven Warnecke