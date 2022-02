Lehrte

Die ganz großen Schäden hat das Sturmtief „Ylenia“ im Stadtgebiet von Lehrte zum Glück nicht angerichtet. Trotzdem mussten mehrere Ortsfeuerwehren zu Einsätzen ausrücken.

Den folgenschwersten Vorfall gab es bereits in der Nacht unweit der Ramhorst. Nach Angaben der Polizei hatte der Wind dort einen Baum abgeknickt. Er fielt auf die Fahrbahn der Steinwedeler Straße und riss dabei auch ein Telefonkabel durch. Ein Autofahrer erkannte den auf der Fahrbahn liegenden Baum zu spät und prallte mit seinem Wagen dagegen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Feuerwehrleute beseitigten den Baum und machten die Straße wieder frei.

Iltener Straße ist eine Stunde gesperrt

Einsätze wegen umgestürzter Bäume vermeldet die Feuerwehr auch vom Paradiesweg in Steinwedel sowie von der Iltener Straße am Rand der Kernstadt. Dort drohten in Höhe der Villa Nordstern gegen 6.40 Uhr dicke Äste auf die Fahrbahn zu stürzen. Wegen der Sägearbeiten der Einsatzkräfte blieb die Straße für eine knappe stunde gesperrt.

Auch an der Straße Zum Großen Freien in Ahlten wurden Feuerwehrleute zu einem vom Sturm umgeworfenen Baum gerufen. Der Alarm sei um 2.46 Uhr eingegangen, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger. Darüber hinaus drohten mehrere Tannen auf einen Gehweg zu stürzen.

Terrassendach abgerissen, Dixi-Klo auf Fahrbahn

Allein in der Kernstadt waren Feuerwehrleute zwischen 20 Uhr am Mittwoch und Donnerstagmittag insgesamt sechsmal im Einsatz. Unter anderem wegen eines abgedeckten Terrassendachs und einer losen Abdeckung an einer Ampel.

Die Polizei kümmerte sich zudem um eine eher kuriose Angelegenheit: An der Weserstraße war eine Dixi-Toilette durch den Sturm von einer Baustelle auf die Fahrbahn geschoben worden. In Hämelerwald mussten Feuerwehrleute zudem die Corona-Schnellteststation auf dem Pendlerparkplatz an der Sternstraße abbauen. Die einem kleinen Partyzelt ähnliche Konstruktion drohte abzuheben.

Von Achim Gückel