Testen statt Fußball: Der FC Lehrte betreibt einen Testbus

Lehrte

Nicht erst seit der Omikron-Variante sind die Corona-Regeln verschärft worden, für viele Angebote oder Veranstaltungen werden tagesaktuelle Schnelltests benötigt. Auch der FC Lehrte hat dafür in seiner Winterpause Kapazitäten aufgebaut und kürzlich ein eigenes Testzentrum auf dem Parkplatz von Edeka Hohlfeldt am Westring eröffnet – und zwar in einem ausrangierten Linienbus. Dort sind Tests auch ohne Anmeldung möglich. 

Die Idee, ein eigenes Testzentrum zu eröffnen, war bereits im vergangenen Jahr konkret angedacht. Mitte des Jahres wollten die Vorstandsmitglieder Michael Claus und Marcus Bartscht schon einmal den Schritt wagen, doch die Pläne landeten schließlich wieder in der Schublade. Als aber im November die Forderungen nach mehr Testzentren lauter wurden, gab sich der Verein schließlich einen Ruck und stieg in die Planungen ein.

Ein Tisch mit Utensilien und eine Heizrippe: So sieht es im Bus-Testzentrum aus. Quelle: Niklas Borm

Diese brauchten allerdings ihre Zeit. „Sechs Wochen hat das ganze Organisatorische gedauert“, sagt Kassenwart Michael Claus. Dabei musste vor allem Personal gefunden werden. Erst habe man nur Mitglieder als Testerinnen und Tester einsetzen wollen, doch früh sei klar geworden, dass das wohl nicht reiche. „Dann haben wir den Kreis erweitert und gesagt, es dürfen auch welche übernehmen, die aus dem Umfeld des Vereins kommen“, führt Claus aus. Für die 20 freiwilligen Helferinnen und Helfer stand vor Dienstbeginn allerdings noch ein Seminar auf dem Plan. Ein Arzt erklärte den theoretischen Ablauf, bevor sie selbst das Testen üben durften. „Wir wollen die höchstmögliche Qualität für die Leute in Lehrte“, erläutert Claus das Vorgehen.

Trecker schleppt Bus zum Parkplatz

Deshalb haben sich die Verantwortlichen am Ende für einen Bus als Teststation entschieden. „Für die Tests muss eine Mindest-Raumtemperatur von 15 Grad Celsius herrschen, das kann man in Zelten fast nicht herstellen“, sagt der 66-Jährige. „Sonst wird das Ergebnis verfälscht.“ Das Lehrter Busunternehmen und Sponsor des FC, der Grund Omnibusbetrieb, stellte kurzerhand einen seiner ausrangierten Linienbusse zur Verfügung. Mit Elektro- und Gasheizungen können die Organisatoren die Bedingungen leichter erfüllen. Mit einem Trecker schleppten sie das ausgediente Gefährt Richtung Westring.

Eigentlich habe man es auf dem Vereinsgelände am Hohnhorstweg aufstellen wollen, doch in diesem Bereich gebe es schon viele Teststationen, sagt Claus. „Auch im Westen der Stadt sollen sich Lehrter unkompliziert in Sicherheit wiegen und nicht lange fahren müssen.“ Der Vertrag mit Holfeldt läuft zunächst bis Ende Januar, verlängert sich aber bei Nichtkündigung automatisch um einen Monat. „So hoffen wir, lange arbeiten zu können.“

Der Bus steht direkt an der Einfahrt des Parkplatzes. Quelle: Niklas Borm

50 bis 60 Tests am Tag nötig

Das hängt aber auch davon ab, wie das Testzentrum von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird – für den Verein ein gewisses Risiko. „Es wäre schlecht, als Verein mit einem Minus rauszugehen“, betont Claus. Im besten Fall bleibe sogar ein kleiner Gewinn übrig, der in die Erweiterung des Vereinsgeländes gesteckt werden könne. Rund die Hälfte der Einnahmen eines Tests behält der Fußballverein, die andere Hälfte bekommt der Zulieferer von Schutzausrüstung und Tests, der auch die Abrechnung vornimmt. Damit sich die Investition lohne, habe man eine Anzahl von 50 bis 60 Tests pro Tag errechnet. „Es ist eine Mund-zu-Mund-Propaganda, wir können nur hoffen, dass sich unsere Arbeit rumspricht.“

Um die Zahl zu erreichen, hilft auch die Wählergemeinschaft Wir für Lehrte mit. Der Vorsitzende Oliver Gels war Mitinitiator und rührt kräftig die Werbetrommel. Spätestens Ende Februar entern dann auch die Fußballer den Bus. Denn mit der Aufnahme des Trainingsbetriebs zur Rückrunde überlegen die Verantwortlichen, die Station zum Vereinsgelände zu bringen.

Der Testbus öffnet seine Türen montags bis sonnabends von 7 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Tests sind ohne Anmeldung möglich, allerdings können Besucherinnen und Besucher auf Nummer sicher gehen und einen Termin im Voraus buchen.

Von Niklas Borm