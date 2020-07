Lehrte / Hildesheim

Der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen den Lkw-Fahrer Rene H. (36), der am 18. Januar 2019 in Lehrte mit einem 40-Tonner ein Mädchen überfuhr, hat mit zwei Beweisanträgen des Nebenklage-Anwalts begonnen. Harald Lemke-Küch, der die Eltern und die drei Brüder der elfjährigen Esra vertritt, zweifelt die Glaubwürdigkeit der Aussagen des Berufskraftfahrers an. Entgegen H.s Aussage vor dem Amtsgericht Lehrte – das aus Platzgründen in das Landgericht Hildesheim ausgewichen ist – sei seine Sicht auf Überweg und Kreuzung an jenem Morgen wesentlich besser gewesen als von ihm behauptet.

Fotos per Drohne aufgenommen

Wie Lemke-Küch erläuterte, habe er gemeinsam mit Familienmitgliedern per Drohne Fotos bei Dunkelheit gefertigt, die die Situation kurz vor dem tödlichen Unfall simulieren sollen. Demnach hätte der 36-Jährige, vor dessen Mülllaster kurz vor dem Rechtsabbiegen von der Mielestraße in den Ostring entgegen seiner Aussage keine anderen Pkw gestanden hätten, das am Straßenrand auf Grün wartende Mädchen sehen können und müssen.

Anzeige

Das Mädchen wurde vom Frontlader eines Müllentsorgungsunternehmens – hier das Fahrzeug einer anderen Firma - mit einem nach vorne auskragenden Hubgerüst erfasst. Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

Auch sei das Gutachten des Kfz-Sachverständigen fehlerhaft, sagte Lemke-Küch. Nach Auffassung der Nebenkläger habe H. sein schweres Fahrzeug mitten auf dem Überweg kurz verlangsamt, also den Aufprall des Müllwagens gegen den Körper des 1,55 Meter kleinen Kindes durchaus bemerkt. Der Anwalt forderte eine zweite Expertise ein.

Fünf Jahre Haft möglich

Richterin Isabell Würfel setzte eine Pause von anderthalb Stunden an, um über die Beweisanträge zu beraten. Rene H. muss sich vor dem Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten; der Strafrahmen reicht von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft.

Vater Ekrem Dasci (54) machte am Rande der Verhandlung noch einmal deutlich, warum er die Entschuldigung von H. in der Vorwoche nicht angenommen hatte. Der Lkw-Fahrer habe während der anderthalb Jahre seit dem Unglück nicht einen Brief oder eine Karte an die Familie geschrieben, habe sich nie persönlich gemeldet. „Die Entschuldigung im Gerichtssaal war Standard“, sagte der 54-Jährige.

Rene H. zeigte sich vor Gericht überaus reumütig und drückte der Familie der Elfjährigen mehrfach sein Mitgefühl aus. Verteidigt wird er von Anwalt Benjamin Munte. Quelle: Michael Zgoll

Ansonsten war der Familie des Opfers aber viel öffentliche Anteilnahme zuteil geworden, und Eltern und Brüder hatten aus ihrer Trauer auch kein Hehl gemacht. Mit dem Einverständnis der Stadt durften sie ins Pflaster der Mittelinsel am Überweg Ostring einen Gedenkstein für Esra setzen, tiefschwarz mit weißer Schrift. Zum ersten Prozesstermin brachten die Eltern drei Fotos ihres verstorbenen Kindes mit und stellten diese vor sich auf den Tisch. Darauf war ein fröhlich lachendes, unbeschwert vor der Kamera posierendes Mädchen zu sehen – ihre einzige Tochter.

Lehrte rüstet Lkw um

Inzwischen hat die Stadt Lehrte die Umrüstung ihrer 20 Großfahrzeuge – überwiegend Feuerwehrautos – mit Abbiegeassistenten abgeschlossen. Die Nachrüstung mit eingebauten Kameras und einem Monitor im Führerhaus wurde bereits im Februar 2019 beschlossen. Die technischen Neuerungen sollen den Fahrern mit optischen und akustischen Signalen helfen, Fußgänger und Radfahrer besser wahrzunehmen, die sich bei Abbiegemanövern möglicherweise im toten Winkel der Spiegel befinden und auch schlecht durch die Windschutzscheibe gesehen werden können.

Ekrem Dasci kommt noch häufig zu der Stelle, an der seine Tochter im Januar 2019 tödlich verunglückte. Der Lastwagen, der Esra damals erfasste, kam von hinten - so wie der Lastwagen auf dem Foto. Quelle: Katja Eggers

Zudem hat die Stadt Lehrte die Ampel an der Unglücksstelle umgerüstet. Fußgänger und Radfahrer haben am Ostring jetzt eine längere Vorlaufzeit: Ihr Signal zeigt bereits Grün, während motorisierte Fahrzeuge noch mehrere Sekunden warten müssen. So sollen die schwächeren Verkehrsteilnehmer ins Blickfeld von Lastwagenfahrern gelangen, bevor diese abbiegen.

Von Michael Zgoll