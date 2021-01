Lehrte/Seesen

Der Verdächtige, der in Seesen Sertac K. aus Lehrte umgebracht haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mit. Es bestehe dringender Tatverdacht gegen Sedat S., den 34-Jährigen getötet zu haben. Die Strafverfolger werfen dem 38-Jährigen Totschlag vor.

Weitere Angaben macht Staatsanwaltssprecher Sascha Rüegg auch zwei Tage nach dem Leichenfund nicht. Er teilte auf HAZ-Anfrage zudem mit, auch in nächster Zeit würden die Ermittler keinen neuen Sachstand bekanntgeben wollen. Selbst den Umstand, dass der Tote aus Lehrte stammte, will Rüegg nach wie vor nicht kommentieren. Sertac K. wurde bereits am 30. Dezember von seiner Familie als vermisst gemeldet.

Verdächtiger war guter Freund des Opfers

Die Leiche des 34-Jährigen wurde schließlich am Montagvormittag in einer Gartenlaube in Seesen (Kreis Goslar) entdeckt. Laut Rüegg hatte sich Sedat S. kurz zuvor bei den Ermittlern gestellt und die Tat gestanden. Nach HAZ-Informationen war der 38-Jährige ein guter Freund des Toten und von dessen Familie. Er soll Sertac K. erschossen haben, der Grund ist allerdings offen. Gegenüber den Beamten sprach S. wohl von einem Unfall.

Am Montag und Dienstag war als Folge ein Großaufgebot der Polizei in Lehrte im Einsatz. Unter anderem wurde die Wohnanschrift des Toten an der Bahnhofstraße durchsucht. K.s Familie erhebt unterdessen schwere Vorwürfe gegen die Behörden: Der Polizei seien das Kennzeichen und S.s Name seit der Vermisstenanzeige bekannt gewesen, doch die Beamten hätten nicht schnell genug reagiert. Möglicherweise könnte der 34-Jährige sonst noch leben, sagte ein Bruder der HAZ.

Von Peer Hellerling