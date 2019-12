Lehrte

Wer am Heiligen Abend noch schnell Lametta für den Weihnachtsbaum benötigen sollte, für diejenigen hatte das Hamburger Trio Bidla Buh am Dienstag im Kurt-Hirschfeld-Forum eine sehr ausgefallene Alternative parat. Sauerkraut hieß das Zauberwort für den ultimativen „Do it yourself“-Baumschmuck – und der ist sogar noch voll recycelbar. Vergoldetes Sauerkraut ist natürlich Geschmackssache.

Den Geschmack des Publikums im Kurt-Hirschfeld Forum traf das schräge Brüder-Dreigestirn mit dem Programm „Advent, Advent, der Kaktus brennt“ auf jeden Fall. Schon gleich zum Aufwärmen gab es ein musikalisches „Sit-up“. „Der Weihnachtsspeck, der muss weg“ hieß die Parole, die vom Publikum in einem Kanon, unter Anleitung von Hans Torge, dem selbst ernannten Anführer der Bidla-Buh-Bande, gesungen wurde. Das war zwar etwas voreilig, da die eigentliche Weihnachtsschlemmerei noch ansteht, aber vorbeugen ist immer gut, und alle hatten ihren Spaß dabei.

Schräge Ideen werden auf der Bühne meisterhaft umgesetzt

Und damit fing der Spaß im Forum erst an. Weihnachtslieder wurden als Rock-’n’-Roll-Version aufgearbeitet, dabei wurde in übergroßen Nikolausstiefeln gesteppt sowie im Raprhythmus ein Statement gesetzt und in Form einer Opernarie geträllert. Der Einfallsreichtum des Trios schien grenzenlos, doch die schrägen Ideen wurden von den genialen Musikern in ihrer ganz eigenen Choreografie meisterhaft umgesetzt.

Spartanisch gingen sie jedoch mit ihren Instrumenten um. Eine Blockflöte wurde von allen gemeinsam gespielt, ebenso reichte eine Gitarre, auf der sich alle drei in artistischer Fingerfertigkeit überboten. Zum Schluss wurde jedoch der nostalgische Zauber der weißen Weihnacht zelebriert, allerdings auf Bidla Buh mit „I’m Dreaming of a Green Kaktus“. Damit wurde das Lehrter Publikum dann gut gelaunt in die Vorweihnachtszeit entlassen.

Von Susanne Hanke