Schwüblingsen/Arpke/Sievershausen

Ein Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden hat sich am Freitagnachmittag im Einmündungsbereich Arpker Straße/Schwüblingser Straße in der Gemarkung Schwüblingsen ereignet. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Uetze fuhr ein 92-Jähriger aus Lehrte um 15.30 Uhr mit seinem Mercedes A-Klasse von Sievershausen in Richtung Schwüblingsen.

An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Arpke abbiegen. Dabei übersah er jedoch den entgegenkommenden VW Golf eines 21-jährigen Uetzers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sowohl der Golf als auch der Mercedes wurden so stark beschädigt, dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Über die Höhe des Schadens hat die Polizei keine Angaben gemacht.

Anzeige

Die Straße wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der Autos für kurze Zeit gesperrt. Die Feuerwehr wurde gerufen, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten der Fahrzeuge abzustreuen. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es aber nicht.

Weitere HAZ+ Artikel

Aktuelle Berichtevon Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer