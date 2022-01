Uetze

Damit Gehirn und Gedächtnis in der Corona-Pandemie nicht einrosten, bietet die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover ihr Gedächtnistraining für Senioren jetzt online an. Wie das funktioniert, zeigt Kursleiterin Amely Wulf den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. „Ziel des Kurses ist es, durch bestimmte Übungen das Gehirn zu trainieren und in Schwung zu halten“, erläutert sie. Durch kleine Bewegungseinheiten sowie koordinative und visuelle Übungen werde die Gedächtnisleistung angeregt.

Interessierte können sich ab sofort unter Telefon (0511) 21978-123 für die Kursreihe jeweils donnerstags, 3., 10. und 17. Februar, anmelden. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein PC, ein Laptop oder Tablet, ausgestattet mit Kamera und Mikrofon. Die Teilnehmer treffen sich auf der Videoplattform Zoom.

Von Anette Wulf-Dettmer