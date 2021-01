Uetze/Burgdorf/Lehrte/Sehnde

Die landwirtschaftliche Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Osthannover, die ihren Sitz in Uetze hat, läutet den Generationswechsel im geschäftsführenden Vorstand ein. Der bisherige Verwaltungsleiter der RWG, Frank Dietrich, ist zum 1. Januar 2021 in den geschäftsführenden Vorstand berufen worden. Das ist gleichzeitig der erste Schritt zur Verschlankung der Führungsspitze. Dietrich soll dem Vernehmen nach ab 2023 alleiniger Geschäftsführer der RWG sein.

Die Geschäftsführer Wolfgang Wrede und Cord Bösch, die in den vergangenen Jahrzehnten die RWG zu einem modernen Vermarktungsunternehmen und Dienstleister für ihre Mitglieder entwickelt haben, gehen in den Ruhestand. Wrede zum Jahresende 2021 und Bösch Ende 2022. Dietrich ist ein Eigengewächs der Genossenschaft. Seit vielen Jahren ist er dort in verantwortlicher Position beschäftigt. Als Verwaltungsleiter sind seine Schwerpunkte bislang die Finanzen der Genossenschaft gewesen. In den Generalversammlungen der RWG Osthannover hat er in den vergangenen Jahren den Finanzbericht und damit verbunden die Dividendenausschüttung für fast 1000 Mitglieder vorgestellt.

Generalversammlung findet online statt

Die Generalversammlung 2021, die für Donnerstag, 28. Januar, geplant ist, wird erstmals online stattfinden. Neben den Berichten von Wrede, Bösch und Dietrich wird sich die Veranstaltung auf die Regularien wie den Bericht des Aufsichtsrats, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat durch die Mitglieder und turnusmäßige Wahlen für Vorstand und Aufsichtsrat konzentrieren. Auf den Auftritt eines Gastredners – 2020 war der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach in Uetze – wird im Online-Format verzichtet.

Eine Generalversammlung mit mehr als 200 Besuchern wie im Januar 2020 in der Landtechnikwerkstatt der RWG in Uetze wird es in diesem Jahr nicht geben. Wegen Corona läuft alles digital. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

RWG beschäftigt rund 150 Mitarbeiter in der Region

Die RWG Osthannover ist im Nordosten der Region Hannover auf mehreren Ebenen präsent. Sie versorgt die Landwirte mit Dünger, Pflanzenschutzmitteln, Saatgut sowie landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten. Gleichzeitig vermarktet sie die Produkte, die die Bauern auf ihren Feldern erzeugen: Getreide, Kartoffeln, Möhren, Gemüse- und Silberzwiebeln. Weitere Geschäftszweige sind der Vertrieb von Heizöl und Treibstoffen – auch an nicht landwirtschaftliche Kunden – und die Raiffeisenmärkte. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. Darüber hinaus ist die RWG Osthannover ein wichtiger Arbeitgeber: 144 Menschen, darunter 26 Auszubildende, waren 2018/2019 bei der RWG und ihren Tochtergesellschaften beschäftigt.

Von Anette Wulf-Dettmer