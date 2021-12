Uetze/Lehrte

Die Zuckerrüben sind in Uetze, Lehrte, Burgdorf und Sehnde gerodet. Doch die Kampagne ist noch nicht zu Ende. Teilweise liegen noch Rübenhaufen, sogenannte Mieten, an Feldrändern. Bis Ende Januar werden die süßen Wurzeln mit einer großen Maschine, einer sogenannten Rübenmaus, auf Lastwagen verladen, die sie dann in die Zuckerfabrik Clauen transportieren. Die diesjährige Ernte fällt nach Auskunft des Schwüblingser Landwirts Niels Kynast von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich aus.

Laut Kynast müssen die Landwirte 80 Tonnen pro Hektar ernten, damit sich für sie der Zuckerrübenanbau lohnt. „Ich bin relativ optimistisch, dass wir die 80 Tonnen erreichen“, sagt der Schwüblingser. Wegen des relativ feuchten Sommers seien die Rüben gut gewachsen. Der Uetzer Landwirt Karsten Bethmann ist mit seiner diesjährigen Zuckerrübenernte zufrieden. Er geht von einem Durchschnittsertrag von 75 Tonnen pro Hektar aus. Sonst seien es 60 bis 70 Tonnen.

Wachstum hängt vom Regen ab

„Nach dem kalten Frühjahr hätten wir nicht gedacht, dass die Ernte überhaupt noch so gut wird“, berichtet Bethmanns Berufskollege Jürgen Grethe aus Lehrte. Bei den sogenannten Übergangsböden südlich von Lehrte, die tonhaltig sind, sei eine ausreichende Regenmenge der entscheidende Faktor für gute Erträge. Allerdings enthielten die Rüben auch dort vergleichsweise wenig Zucker, gibt Grethe zu bedenken.

„Uns fehlten 2021 einfach die Sonnenstunden für hohe Zuckergehalte, denn der Sommer war kühl und feucht. Der Zuckergehalt liegt in diesem Jahr in Niedersachsen nur bei 17,5 Prozent. Üblicherweise erwarten wir rund 18 Prozent Zuckergehalt“, erläutert Christina Heidkamp-Heineke vom Zuckerrübenanbauerverband Niedersachsen-Mitte. Vom Zuckergehalt hängt der Preis ab, den die Bauern erhalten. Weil der Zuckerpreis auf dem Weltmarkt gestiegen sei, rechneten die Landwirte diesmal mit mehr als 30 Euro je Tonne Rüben, sagt Kynast.

Cord Molsen: „Erträge sind zu niedrig“

Nach Kynasts Worten ist der Naturraum Burgdorf/Nordkreis Peine mit seinen leichten Böden die Problemregion beim Zuckerrübenanbau in Niedersachsen. Die Erträge seien niedriger als in anderen Gegenden des Landes. „Die Rübenerträge in dieser Region sind einfach zu niedrig“, sagt auch Cord Molsen, Vorstandsmitglied des Zuckerrübenanbauerverbands und Landwirt aus Lehrte, bei. Die Zuckerrübe komme zwar recht gut mit dem Klimawandel zurecht. Aber die Wasserkontigentierung bei der Feldberegnung mindere den Ertrag.

Die Begrenzung bei der Beregnung ist für Bethmann nur einer von mehreren Gründen dafür, dass der Rübenanbau im Osten der Region Hannover an Bedeutung verloren hat. Die Uetzer und Burgdorfer Landwirte bewässerten mit dem zur Verfügung stehenden Grundwasser lieber Kartoffeln und Gemüse.

Der Hauptgrund für den Rückgang der Anbaufläche sei aus Bethmanns Sicht der Wegfall der Zuckermarktordnung der Europäischen Union im Jahr 2017. Seitdem seien die Gewinnmargen zu gering, klagt der Uetzer. Er hat in diesem Jahr nur noch auf zehn Hektar Zuckerrüben angebaut. Früher waren es 30 bis 40 Hektar.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller