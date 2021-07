Uetze/Dollbergen

Das Fuhsetal zwischen Dollbergen und Dedenhausen ist in diesen Tagen Storchenland. Zeitweise bis zu 17 Störche schreiten dort über die Wiesen, den Blick konzentriert auf den Boden gerichtet auf der Suche nach Futter. „Sie sammeln sich für ihren Flug nach Süden“, sagt Erhard Zander, Storchenexperte des Naturschutzbunds Burgdorf, Lehrte, Uetze aus Hänigsen.

Infolge der ausgiebigen Regenfälle der vergangenen Wochen ist das Nahrungsangebot im Fuhsetal zurzeit gut. In den überschwemmten Bereichen war an mehreren Abenden sogar das Quaken von Fröschen zu hören. Nicht zuletzt mussten wegen des Hochwassers auch die Mäuse – eine Lieblingsspeise der Störche – ihre Erdhöhlen verlassen, sodass sie zu leichter Beute wurden.

Zweijährige übernehmen die Führung

Zander geht davon aus, dass die Jungstörche schon in den nächsten Tagen losfliegen werden. „Die Zweijährigen, die noch nicht brutfähig sind, werden sie die erste Strecke führen“, sagt Zander. In der Regel ließen die großen Vögel sich Zeit beim Rückflug. „Denn Störche sind Opportunisten“, erklärt der Nabu-Experte und ehemalige Naturschutzbeauftragte der Region Hannover. Dort, wo es ausreichend Nahrung gebe, bleiben sie auch mal länger. Damit haben die Altvögel ausreichend Zeit, ihren Nachwuchs einzuholen.

Auf Wiesen, die gemäht sind, gibt es für Störche immer reichlich Nahrung. Das wissen auch schon Jungstörche die sich zurzeit im Fuhsetal aufhalten, um dann gemeinsam Richtung Süden aufzubrechen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Elterntiere erholen sich vom Brutgeschäft

Denn die Elterntiere fliegen noch nicht sofort gen Süden, sondern erholen sich laut Zander erst einmal vom anstrengenden Brutgeschäft. Dann folgen sie den Jungen, um sie die zweite Strecke entweder über den Bosporus bis nach Ostafrika oder auf der Westroute Richtung Nordafrika zu führen. Die Hälfte der Störche überquere die Meerenge von Gibraltar gar nicht mehr, sondern bleibe gleich in Spanien, sagt Zander.

„Die Aufzucht ist in diesem Jahr im Nordosten der Region Hannover sehr gut gelaufen“, zieht Zander Bilanz. In fast allen Nestern haben die Störche erfolgreich gebrütet. Nur das neue Eltzer Nest und das Nest in Burgdorf sind leer geblieben.

23 Störche in zehn Nestern

Je drei Störche sind in den Nestern in Dedenhausen und Uetze aufgezogen worden, in Hänigsen zwei, in Obershagen einer, in Dollbergen zwei. Im Steinwedeler und im Röddenser Nest haben die Elterntiere je drei Störche durchgebracht. In Arpke waren laut Zander fünf Störche geschlüpft, davon sind zwei übrig geblieben. In den Burgdorfer Ortsteilen Dachtmissen und Schillerslage sind je zwei Jungtiere groß gezogen worden.

Von Anette Wulf-Dettmer