Uetze/Lehrte

Das hören die Einwohner der Gemeinde Uetze und der Lehrter Ortsteile Arpke, Hämelerwald, Immensen und Sievershausen sicherlich gern: Die Verbandsversammlung des Wasserverbands Peine hat mit der Verabschiedung seines Wirtschaftsplans 2022 den Arbeitspreis für Trinkwasser um vier Cent je Kubikmeter gesenkt. Der Kubikmeterpreis beträgt ab dem 1. Januar 1,49 Euro. Nach Auskunft der Verbandssprecherin Sandra Ramdohr macht eine positive Kosten- und Einnahmenentwicklung bei der Trinkwasserversorgung die Preissenkung möglich.

Zum Arbeitspreis kommt noch der unveränderte Grundpreis von 96 Euro im Jahr pro Anschluss hinzu. Nach den Berechnungen des Verbands muss ein Vier-Personenhaushalt, der im Jahr 150 Kubikmeter Wasser verbraucht, im nächsten Jahr sechs Euro weniger als bisher bezahlen.

Abwasserpreis bleibt stabil

Der Wasserverband ist in der Gemeinde Uetze auch für die Abwasserreinigung zuständig. Die Verbandsversammlung hat die Abwasserpreise nicht geändert. Der Arbeitspreis pro Kubikmeter Schmutzwasser beträgt weiter 2,70 Euro, der Grundpreis je Anschluss 48 Euro im Jahr. Wenn Regenwasser vom Grundstück in die Kanalisation fließt, muss der Grundeigentümer 24 Cent je Kubikmeter der Fläche entrichten, von der das Wasser eingeleitet wird.

Der Wasserverband plant für 2022 in der Gemeinde Uetze mehrere Investitionen in die Trinkwasserversorgung. Er will die Wasserleitungen in Dollbergen in der Alten Dorfstraße, Am Kapellenberg und in der Straße Maschende für 700.000 Euro erneuern. 1,9 Millionen Euro kosten in Hänigsen die neuen Leitungen in folgenden Straßen: Schlesische Straße, Königsberger Straße, Mühlenweg, Siedlerweg, Kallbergstraße, Ostlandstraße und Danziger Straße.

Wasserwerk erhält neuen Brunnen

Für die Leitungserneuerung in der Oster-, der Kaiser- und der Gifhorner Straße in Uetze veranschlagt der Verband rund 2,3 Millionen Euro. Für einen neuen Brunnen des Wasserwerks Burgdorfer Holz, das die Gemeinde Uetze versorgt, und die Anbindung an die Rohrleitung muss der Verband fast 400.000 Euro ausgeben. Mit fast 210.000 Euro schlägt der Rückbau dreier alter Brunnen zu Buche.

Der Wasserverband investiert in der Gemeinde Uetze auch in die Abwasserbeseitigung. Die Kanalisation soll in der Alten Dorfstraße in Dollbergen für 800.000 Euro und in der Osterstraße in Uetze für 930.000 Euro erneuert werden. Einen neuen Regen- und einen neuen Abwasserkanal muss der Verband im Uetzer Gewerbegebiet Nordost bauen, weil es erweitert wird. Hierfür sind 810.000 Euro veranschlagt.

Insgesamt weist der Wirtschaftsplan 2022 des Verbands Investitionen von 44,1 Millionen Euro aus. Das ist eine neue Rekordsumme.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller