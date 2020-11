Uetze/Schwüblingsen

So schön kann stürmisches Wetter sein: Am Donnerstag hat sich der Himmel über der Gemeinde Uetze sehr abwechslungsreich gezeigt. Ursache ist der Wind gewesen, der die Wolken zu interessanten Formationen zusammengetrieben hat und so für den Betrachter immer wieder neue Ansichten schuf – wie der Schnappschuss vom Novemberhimmel über dem Windpark zwischen Schwüblingsen, Arpke, Sievershausen und Oelerse zeigt. Apropos Windpark: An stürmischen Tagen, wenn die Luft kühl und schnell unterwegs ist, produzieren die Windenergieanlagen sehr viel Strom.

Der Wind treibt nicht nur die Wolken über den Himmel, sondern lässt auch die Flügel der bis zu 200 Meter hohen Windräder rotieren. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Für Freitag, 20. November, sagt der Deutsche Wetterdienst kräftigen Wind aus nordwestlichen Richtungen voraus, der sich im Laufe des Tages allerdings abschwächt. Der Wind führt spürbare kühlere Luftmassen nach Deutschland (zwei bis sieben Grad plus), sodass die gelegentlichen Schauer auch Graupel mit sich führen.

Von Anette Wulf-Dettmer