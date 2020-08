Uetzer Zwiebelfest im Miniformat: Im Freibad steigt ein Livekonzert

Uetze

Mit der coronabedingten Absage des Uetzer Zwiebelfests, das seit Jahren regelmäßig Tausende Besucher anlockt, wollte sich das Aktionsbündnis Zwiebelfest nicht zufriedengeben. Jetzt hat das Team um Katja Wolfram, Ellen Schmidt, Ernstfried Langer und Werner Raschpichler eine Lösung gefunden, wie trotzdem Partystimmung aufkommen kann: Geplant ist ein Konzert im Naturerlebnisbad, das gleichzeitig als Live-Stream übertragen wird.

Für das Konzert am Sonnabend, 5. September, im Freibad an der Bodestraße in Uetze konnte die heimische Coverband 4joy-music gewonnen werden. Den Auftritt von 20 bis 22 Uhr dürfen nur 300 Besucher live miterleben, bedauert das Aktionsbündnis. Der Vorverkauf der Eintrittskarten beginnt am Sonntag, 16. August, um 10 Uhr an der Freibadkasse – und nur dort.

Keine Einzeltickets verfügbar

Es gibt drei Varianten: Die Bank einer Bierzeltgarnitur für vier Personen kostet 30 Euro, ein Strandkorb für zwei Besucher ebenfalls 30 Euro. Ein Platz in der ersten Reihe auf einem Handtuch oder einer Decke mit zwei Personen ist für 10 Euro zu haben. Einzeltickets werden nicht verkauft. Ebenso ist eine Rückgabe nicht möglich. Beim Kartenkauf ist – wie im Corona-Jahr schon Routine – von jedem Käufer ein Formular auszufüllen, auf dem die Namen derjenigen aufgeführt werden, die am 5. September zum Konzert kommen.

Für alle Zwiebelfest-Fans, die hier leer ausgehen, wird das Livekonzert per Livestream auf Youtube und unter 4joy-music.de/stream übertragen. So könne jeder die Musik auf Handy, Tablet und PC dort miterleben, wo er sich gerade aufhält, erklärt das Aktionsbündnis.

Die Band 4joy-music verfügt über ein breitgefächertes Repertoire – mit Songs aus den Bereichen Charts, Rock, Hip-Hop sowie Oldies und Schlagern. Neben der klassischen Besetzung mit Schlagzeug, Keyboard, Saxofon Gitarre und Bass hat die sechsköpfige Gruppe sich einen Namen gemacht mit ihrem vierstimmigen Gesang und Rap. Um die Verpflegung der Besucher mit Getränken und kleinen Snacks werden sich Christine und Willy van der Vleut mit ihrem Kioskteam kümmern.

Von Anette Wulf-Dettmer