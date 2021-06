Lehrte

Die Fahrt eines 62-jährigen, offenbar alkoholisierten und unter Medikamenten stehenden Golf-Fahrers endete am Donnerstagmorgen an einem Strommast.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 9.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Steinstraße in Richtung Hohnhorstweg. In einer Rechtskurve kam der Lehrter nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Telefonmast. Dabei verletzte sich der 62-Jährige leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei schätzt Schaden auf 5000 Euro

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten könnten Alkohol- und Medikamenteneinfluss Ursache für den Unfall gewesen sein. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auch den Führerschein musste er vorläufig abgeben.

Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf 5000 Euro. Der Telefonmast wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht beschädigt, dieser Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Lehrter muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Von Patricia Oswald-Kipper