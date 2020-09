Hannover

Autofahrer auf der Autobahn 2 müssen sich derzeit in Geduld über. Die Strecke ist in Richtung Berlin seit etwa 16 Uhr voll gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Lehrte und Lehrte-Ost hat sich ein Unfall ereignet. Daran sind, nach Angaben der Polizei, drei Lastwagen beteiligt. An der Unfallstelle soll Gefahrstoff ausgetreten sein. Die Berufsfeuerwehr Hannover unterstützt die Einsatzkräfte aus Lehrte mit dem ABC-Gefahrzug. Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner