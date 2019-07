Hannover/Burgwedel/Uetze

Im Norden der Region Hannover müssen Anwohner am Freitagabend mit schweren Gewittern rechnen. Ab 19 Uhr zieht das Gewitter mehreren Wetterdiensten zufolge über Burgwedel in südöstlicher Richtung hinweg. Wenig später müssen sich daher auch die Bürger in Uetze und Lehrte auf Gewitter einstellen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die Region Hannover zunächst lediglich eine Amtliche Unwetterwarnung für den Zeitraum von 17.24 bis 18.30 Uhr herausgegeben. Mittlerweile hat der DWD die Warnung bis 20 Uhr verlängert. Zunächst sah es tatsächlich so aus, als ob das Gewitter nördlich an der Region Hannover vorbeiziehen würde. Doch offenbar hat es gegen 18.30 Uhr eine Kehrtwende in Richtung Südosten vollzogen.

Von RND/ms