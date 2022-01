Lehrte

Roswitha S. (62) war nicht vorbestraft, wurde aber trotzdem im Juli zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Auch trotz ihres hohen Alters. Die ehemalige Bankangestellte hatte Geld von drei Kundinnen gestohlen. Nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil der 9. Strafkammer des Landgerichts Hildesheim bestätigt. „Der 6. Strafsenat des BGH hat die Revision der Angeklagten als unbegründet verworfen. Das Urteil ist damit rechtskräftig“, erklärte Gerichtssprecher Steffen Kumme.

Die Seniorin hatte in mehr als 50 Fällen Geld ihrer Kundinnen an sich ausgezahlt. Sie hat Unterschriften gefälscht oder nutzte eine zusätzliche Kontokarte. Sie nahm dann Geld aus dem Bargeldbestand der Bank oder hob am Geldautomaten ab. Zwischen 2014 und 2018 habe sie auf diese Weise 292.300 Euro erbeutet. Im Urteil ist von 52 Fällen des Diebstahls sowie Urkundenfälschung in Tateinheit mit Computerbetrug in drei Fällen die Rede.

Die Angeklagte war geständig. Sie erklärte, dass sie sich bei der Sanierung einer Immobilie übernommen habe. Zudem musste sie ihre Eltern pflegen und die Ausbildung ihrer Kinder finanzieren. Mit großem Zögern erzählte die Angeklagte von ihrer jahrelangen Kaufsucht. Ihr Anwalt, Matthias Waldraff, hatte eine Bewährungsstrafe gefordert. „Ich halte es für stumpf, eine 62-Jährige ins Gefängnis zu stecken“, sagte er im Plädoyer. Und sie habe den Schaden mittels eines Hausverkaufs wieder gutgemacht.

Das Gericht folgte dem nicht. Die Angeklagte habe das Vertrauensverhältnis zu ihren Kundinnen missbraucht. Und außerdem habe sie geschwiegen, als der Verdacht auf einen Kollegen gefallen sei. Der Mitarbeiter sei dann auch noch suspendiert worden. Spätestens da hätte die Angeklagte reinen Tisch machen müssen.

Den Schaden in Höhe von 135.000 Euro brauchte Roswitha S. nicht mehr begleichen. Denn die Taten zwischen Januar 2009 und Oktober 2013 waren bereits verjährt.

Von Thomas Nagel