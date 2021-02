Lehrte/ Sehnde

Die Volkshochschule (VHS) Ostkreis Hannover plant für das Frühjahr und den Sommer wieder ein vielfältiges Angebot als Kursen, die als Präsenzveranstaltung stattfinden sollen – viele davon wegen der Corona-Pandemie aber draußen. Zusätzlich bietet die VHS einige Onlinekurse an, denn die Nachfrage für solche Angebote wächst deutlich.

An der frischen Luft ist das Ansteckungsrisiko geringer als in Innenräumen. Daher veranstaltet die VHS für Burgdorf, Isernhagen, Lehrte, Sehnde und Uetze ab Mitte März verstärkt Outdoorkurse: Darunter sind Sportangebote wie Nordic Walking, Fitness, Ausgleichs- oder Wirbelsäulengymnastik; aber auch Sprachkurse im Park für Schwedisch und Englisch. Für künstlerisch Interessierte bietet die VHS unter anderem Aquarellieren im Berggarten in Hannover an oder eine Fotosafari auf dem Fahrrad am Steinhuder Meer. Kulinarisch geht es dagegen beim Whisky-Tasting und beim Paella-Kochen im Garten zu.

Terminänderungen wegen Corona möglich

Frühestens ab dem 15. Februar darf die VHS wieder Präsenzkurse anbieten, aber eine Verlängerung der Einschränkungen in der Niedersächsischen Corona-Verordnung erscheint derzeit wahrscheinlich. Daher ergäben sich teilweise Verschiebungen des Kursbeginns sowie Verlegungen auf spätere Termine, erklärt die VHS. Änderungen dazu veröffentlicht sie auf ihrer Internetseite. Die angemeldeten Teilnehmer informiert die VHS außerdem individuell über eventuelle Terminverschiebungen.

Definitiv stattfinden dürfen Onlinekurse, die die VHS in diesem Jahr verstärkt anbietet. Darunter sind vor allem Sprachkurse: Englisch auf verschiedenen Sprachniveaus, Dänisch für Anfänger, zwei Spanisch-Auffrischkurse sowie Schwedisch für Anfänger und eine virtuelle Schwedenreise für Fortgeschrittene. Ab Anfang März plant die VHS außerdem Onlinekurse im Bereich Bewegung und Entspannung, darunter in Yoga, Tai-Chi und Qigong, für die sie die Termine demnächst rausgeben will.

Nachfrage bei Onlinekursen wächst

Bereits seit September hatte die VHS Sprachkurse online angeboten, die zunächst etwas zögerlich angenommen worden seien, sagte Geschäftsführerin Elke Vaihinger. „Einige mussten erst lernen, mit der Technik umzugehen“, vermutet sie. Die Nachfrage für die neuen Onlinekurse sei nun um einiges höher. Sie finden auf der VHS-eigenen Plattform (VHS Cloud) als Videokonferenz statt, für die sich die Kursteilnehmer auf der Internetseite anmelden. Dort finden sie auch eine detaillierte Erklärung zur Plattform. Die Volkshochschule unterstützt hierbei bei Bedarf auch telefonisch.

Das klassische Kursangebot mit Präsenzveranstaltungen bleibt weiterhin ebenfalls Teil des Programms: In den Bereichen Gesellschaft, Kultur und Kreativität, Gesundheit, Sprachen und berufliche Bildung sollen verschiedene Angebote unter Beachtung der jeweils aktuell geltenden Vorschriften stattfinden.

Das neue Programmheft der VHS Ostkreis ist ab sofort in deren Geschäftsstellen sowie an einigen Auslagestellen, beispielsweise Supermärkten, kostenfrei erhältlich. Da viele der bekannten Auslagestellen derzeit wegen Corona geschlossen sind, sendet die VHS das Heft auf Wunsch auch nach Hause. Bestellungen nimmt sie unter der Mailadresse info@vhs-ostkreis-hannover.de oder per Telefon unter (0 51 32) 5 00 00 entgegen. Das komplette Programmangebot ist ebenfalls im Internet unter www.vhs-ostkreis-hannover.de einzusehen, auch Anmeldungen zu Kursen sind dort möglich.

Von Elena Everding