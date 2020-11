Lehrte

Wegen des Corona-Teil-Lockdowns stehen auch die Veranstaltungen anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag, 15. November, unter besonderen Vorzeichen. Der ökumenische Gottesdienst in der Lehrter Matthäuskirche sowie die anschließende Kranzniederlegung am Ehrenmal können zwar stattfinden, für sie gelten aber strenge Regeln. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit.

So liegt die maximale Teilnehmerzahl in der Kirche bei 50 Personen. Der Besuch des Gottesdienstes ist zudem nur all jenen möglich, die sich im Voraus angemeldet haben. Stadtsprecher Fabian Nolting weist in diesem Zusammenhang auf die strenge Dokumentationspflicht hin. Anmeldungen nimmt das Kirchenbüro der evangelischen Kirchengemeinde ab sofort unter Telefon (0 51 32) 83 70 77 oder per E-Mail an m.leiendecker@matthaeus-lehrte.de entgegen.

Den Gottesdienst gibt es im Livestream

„Spontane Besuche, also ohne vorherige Anmeldung, sind nur dann möglich, wenn noch freie Kapazitäten vorhanden sind“, betont Nolting. Er weist auch ausdrücklich darauf hin, dass während des gesamten Aufenthaltes in der Kirche eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.

Für alle Interessierten, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können, wird es einen Livestream aus Lehrtes größtem Gotteshaus geben. Er wird über die Internetseite der Stadt, www.lehrte.de, sowie die Homepage der Matthäusgemeinde, www.matthaeus-lehrte.de, erreichbar sein.

Wegen der Corona-Verordnungen wird es nach dem Gottesdienst erstmals keine Feierstunde am Ehrenmal neben der Kirche geben. Stellvertretend für die Lehrter Vereine, Verbände und Organisationen wird Bürgermeister Frank Prüße mit dem Lehrter DRK-Vorsitzenden Achim Rüter einen gemeinsamem Kranz niederlegen.

Kranzniederlegungen in den Dörfern: Ortsräte entscheiden

Auch für den Ablauf der Zeremonien zum Volkstrauertag in den Lehrter Ortsteilen gelten strenge Regeln. Wie sie unter Einhaltung der Corona-Bedingungen gestaltet werden, ist Sache des jeweiligen Ortsrats. Große Gedenkveranstaltungen mit vielen Besuchern wird es nicht geben können, wohl aber Kranzniederlegungen.

Von Achim Gückel