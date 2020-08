Wegen Corona: Auch das Lehrter Ersatz-Weinfest ist abgesagt

Lehrte

In Lehrte wird es in diesem Corona-Sommer kein größeres Fest geben. Das Stadtmarketing hat jetzt seinen Plan beerdigen müssen, vom 11. bis 13. September hinter dem Restaurant Visier und der Anlage der Bürgerschützen am Hohnhorstweg ein Weinfest zu feiern. Eine verschärfte Auslegung der Corona-Bestimmungen schiebt der bereits vollständig organisierten Sause einen Riegel vor. Die Organisatoren sind enttäuscht, tragen die Entwicklung aber mit Fassung.

Normalerweise feiert Lehrte sein Weinfest stets Anfang August auf dem Rathausplatz. Die dreitägige Veranstaltung erfreut sich steigender Beliebtheit, doch in diesem Jahr war schon früh klar, dass es ein solches Fest wegen Corona nicht geben würde. Anfang Juli begannen Stadtmarketing-Geschäftsführerin Sonja Truffel und der Vereinsvorsitzende Udo Gallowski jedoch damit, einen Ersatz auf die Beine zu stellen. Wenn man das Fest nicht auf einem öffentlichen Platz, sondern auf einer privaten Fläche durchführe und es mit strengen Hygienebestimmungen sowie kontrolliertem Kartenverkauf versehe, müsse es coronakonform sein, lautete die Überzeugung. Das traf bis vor wenigen Tagen auch noch zu.

Das Weinfest vor dem Lehrter Rathaus lockt stets die Gäste in Scharen an. In diesem Jahr fällt es wegen Corona aus. Quelle: privat

Doch nun legt das Niedersächsische Sozialministerium seine Bestimmungen für Bier- und Weinfeste strenger aus. Temporär aufgestellte Biergärten oder ähnliche Verkaufsstände seien, auch auf privatem Gelände nicht erlaubt, wenn sie einem festartigen Charakter dienten, lautete die Ansage in der vergangenen Woche. All das sei bis Ende Oktober untersagt. Das bedeutete das abrupte Ende aller Hoffnungen auf ein Ersatz-Weinfest am Lehrter Hohnhorstweg.

Maximal 400 Gäste pro Tag waren geplant

Geplant hatten Truffel und Gallwoski ein Fest, das sich an jenes auf dem Rathausplatz eng anlehnt – allerdings ohne Livemusik und Tanz. Freitag und Sonnabend sollte es bis 23 Uhr edle Tropfen geben, am Sonntagvormittag dann einen Winzerbrunch. Als Partner stand Sebastian Schulze vom Restaurant Visier bereit. Er sollte für die Bedienung sowie das Catering sorgen und an zwei Ständen Wein verkaufen. Mit von der Partie wären auch zwei vom Weinfest auf dem Rathausplatz bekannte Winzer gewesen. Die Besucherzahl sollte auf 400 pro Tag begrenzt sein, ab dem 25. August sollten Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro (samt 3-Euro-Verzehrgutschein) in den Vorverkauf kommen. Sowohl Werbeplakate also auch Eintrittskarten hatte Truffel bereits drucken lassen.

Jetzt bleibt das Stadtmarketing auf Kosten von etwa 1000 Euro für die Erstellung der Plakate und Tickets sitzen. Und auch um die viele Arbeit, die man in die Organisation gesteckt habe, tue es ihr leid, sagt Truffel. Weil sich die Kunde vom Ersatz-Weinfest im September bereits herumgesprochen hatte, habe sie sogar schon täglich Bitten nach Kartenreservierungen bekommen, sagt die Geschäftsführerin.

Hygienekonzept war vorbildlich

Am Hygienekonzept, welches das Stadtmarketing Ende Juli an die Region Hannover übermittelt hatte, liegt die jetzige Absage des Ersatz-Weinfests nicht. Dieses sei als „vorbildlich“ eingestuft worden, betont Truffel. Sie mutmaßt, dass die derzeit wieder steigende Anzahl von Corona-Infizierten das Sozialministerium dazu gebracht hat, die Bestimmungen neu zu überdenken und enger auszulegen.

Mittlerweile blickt das Stadtmarketing bereits sorgenvoll auf das nächste geplante Event. Am 26. und 27. September soll im Kurt-Hirschfeld-Forum die Hobbykunstausstellung mit 45 Ausstellern über die Bühne gehen. Das dafür vorgelegte Veranstaltungs- und Hygienekonzept stehe zwar, sei aber noch nicht behördlich abgesegnet worden, sagt Truffel. Und sollte aus der Ausstellung nichts werden, wanke auch der für den 27. September geplante verkaufsoffene Sonntag.

Von Achim Gückel