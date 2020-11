Wegen Corona: Lehrter Wohnungsbau verzichtet auf Mieterhöhungen

Lehrte

Die Lehrter Wohnungsbau GmbH kann in diesem Jahr auf 70 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblicken. Wegen der Corona-Pandemie musste eine große Feier im Herbst ausfallen. Stattdessen reagiert das Unternehmen auf die Pandemie, indem es Mieterhöhungen erst einmal aussetzt.

„Um die Mieter in der für viele schwierigen Zeit nicht noch mehr zu belasten, verzichten wir in diesem Jahr auf die geplanten allgemeinen Mieterhöhungen“, betont Geschäftsführer Frank Wersebe der Lehrter Wohnungsbau (LW). Verzögerungen beim Eingang der Miete habe sein Unternehmen, eine Tochter der Stadt Lehrte, kaum zu verzeichnen gehabt, so der Geschäftsführer. „Bei einigen wenigen Gewerbemietern haben wir die Mietzahlungen aufgeschoben“, berichtet der Diplom-Kaufmann. „Bei Wohnungsmietern kam es kaum zu Verzögerungen. In Einzelfällen haben wir Lösungen gefunden.“

Auch die Fluktuation in den rund 1100 Wohnungen, die die LW anbietet, sei seit der Pandemie geringer geworden. „Während der Anteil der Wohnungswechsel bei uns sonst bei 9 bis 10 Prozent liegt, haben wir seit März nur 7 Prozent Umzüge zu verzeichnen“, sagt Wersebe. Ein Zeichen vielleicht, dass die Mieter sich in den Wohnungen des Unternehmens wohl fühlen.

LW will noch mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen

„Die beste Mietpreisbremse sind genügend Wohnungen“, sagt Wersebe und verweist darauf, dass sein Unternehmen keine Anstrengungen scheut, um für Wohnraum zu sorgen und diesen zudem möglichst bezahlbar zu halten. Im vergangenen Jahr stellte die soziale kommunale Wohnungsgesellschaft zwei Neubauten fertig.

Der Wohnkomplex am Knappenweg und an der Iltener Straße in der Südstadt bietet in zwei Mehrfamilienhäusern 28 Mietwohnungen zwischen 48 und 102 Quadratmetern Wohnfläche. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sind allesamt gefördert. Die Mieten beginnen bei 5,60 Euro pro Quadratmeter. An der Parkstraße 17 in der Kernstadt zwischen Stadtpark und Bahnhof entstand ein Wohn- und Geschäftshaus mit drei Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten.

Die größten Vorhaben in der Unternehmensgeschichte

In diesem Jahr hat sich das Unternehmen in neue Gefilde vorgewagt und das Stadthaus Gloria-Park mit seinen 21 Wohnungen und vier Ladenflächen an der Burgdorfer Straße gekauft. „Das war unser Einstieg in den Bereich des betreuten Wohnens“, betont Wersebe.

Ein weiteres Bauvorhaben namens „Am Stadtpark“ knüpft daran an. „Dort entstehen 92 Mietwohnungen in zentraler Lage, davon 18 im betreuten Wohnen“, erläutert der 54-Jährige. Eine Tiefgarage mit Aufzügen bis zur Wohnungstür soll barrierefreies Wohnen garantieren. Mitte 2023 sollen die ersten Mieter einziehen können.

Unter dem Titel „Gartenquartier“ ist ein weiteres Wohngebiet geplant. Auf dem 25.000 Quadratmeter großen Grundstück in der Nordstadt sollen Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser und eine Kindertagesstätte entstehen. Bezugsfertig sind die Häuser voraussichtlich zum Jahreswechsel 2023/24. „Beide Projekte sind die bislang größten Vorhaben in der Unternehmensgeschichte“, fasst der Geschäftsführer zusammen.

Corona: Mieterfest und Männerkochkurse fallen aus

Auch in anderer Hinsicht war 2020 ein besonderes Jahr für das Wohnungsbau-Unternehmen. „Unseren 70. Geburtstag wollten wir eigentlich groß mit unseren Mietern feiern“, sagt Frank Wersebe. Doch das geplante Oktoberfest mit Musik, Bratwurst und günstigen Balkonblumen fiel coronabedingt aus. Auch auf die Männerkochkurse, die das Unternehmen ihren männlichen Mietern anbieten wollte, musste aus Gründen des Pandemieschutzes verzichtet werden. Immerhin eine Geburtstagsaktion ließ sich die Gesellschaft nicht nehmen: Bis zum 71. Geburtstag des Unternehmens verlost die Lehrter Wohnungsbau insgesamt sieben Mal einen Monat mietfreies Wohnen.

Hohe Kosten und Richtlinien erschweren das Bauen

Interessante Bauprojekte, starke Nachfrage nach den angebotenen Wohnungen, hohe Zahlungsmoral bei den Mieten und geringe Fluktuation der Mieter – eigentlich könnte das Fazit des Geschäftsführers durchweg positiv ausfallen.

Doch ein Wermutstropfen trübt das Bild. „Bauen ist in den vergangenen Jahren deutlich schwieriger geworden“, sagt Wersebe. Stark gestiegene Baukosten, die mehr ins Gewicht fallen als die günstigen Zinsen, und strengere Richtlinien bezüglich energetischer und barrierefreier Bauweise erschwerten ihm und den Architekten oft die Arbeit. „Es ist nicht immer leicht, Wohnungen zu vernünftigen Mieten anzubieten. Aber wir bemühen uns.“

Die Lehrter Wohnungsbau GmbH Am 18. August 1950 wurde die Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Lehrte gegründet. 1990 fiel die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen der Bundesrepublik. So erhielt die Gesellschaft den neuen Namen Lehrter Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH. Seit dem Jahr 2000 firmiert das Unternehmen unter dem Titel Lehrter Wohnungsbau GmbH (LW). Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Lehrte.ger

