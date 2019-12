Beim Prägen von Autokennzeichen haben nach Angaben des Bundeskartellamts mehrere Unternehmen jahrelang einen Teil des Markts in Deutschland unter sich aufgeteilt. Die Behörde verhängte deshalb Bußgelder in Höhe von insgesamt 8 Millionen Euro. Zwei der Firmen betreiben auch Filialen in der Region Hannover.