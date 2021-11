Lehrte

Steigende Corona-Zahlen und die Aussicht auf verschärfte Verordnungen: Das sind alles andere als optimale Voraussetzungen für stimmungsvolle und gemütliche Weihnachtsmärkte. So sehen es jedenfalls die Organisatoren dieser Feste in den meisten Lehrter Ortschaften – und sie haben daher ihre traditionellen Veranstaltungen abgesagt. Nur in Immensen und Sievershausen sowie beim Stadtmarketing in Lehrte halten die Macher an ihren Plänen fest. Dort soll es am ersten und dritten Adventswochenende Weihnachtsmärkte geben – unter strengen Auflagen.

Weihnachtsmarkt an der Matthäuskirche in Lehrte

„Wir halten an den Planungen fest“, sagt Sonja Truffel, Geschäftsführerin beim Stadtmarketing. Doch wie das Programm für das dritte Adventswochenende (10. bis 12. Dezember) an der Matthäuskirche und auf dem Marktplatz aussehen wird, sei noch offen. „Wir müssen sehen, was dann geht“, sagt Truffel und verweist auf die angekündigten Verschärfungen der Corona-Verordnung. Zu einem möglichen Programm mit Musik, Gesang und Ausstellungen könne sie sich daher noch nicht äußern.

Der Weihnachtsmarkt an der Matthäuskirche soll unter 3-G-Regel stattfinden. Aber der genaue Rahmen dafür ist noch unklar. Quelle: Wyrwa (Archiv)

Bislang steht fest, dass das Gelände an der Matthäuskirche nicht frei zugänglich sein wird, sondern eingezäunt und mit einem zentralen Zugang versehen werden muss. Wer an einem der Stände etwas essen oder trinken möchte, muss die 3-G-Regel erfüllen, also entweder genesen, geimpft oder negativ auf das Virus getestet sein, sagt Truffel. Wer das nachweisen kann, bekommt am Einlass ein Bändchen. Ein ähnliches Verfahren hatte das Stadtmarketing bereits im August für sein Weinfest verwendet.

Weihnachtsmarkt in Immensen

Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Immensen will seinen beliebten Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 11. Dezember, am Fleith auf jeden Fall über die Bühne bringen. Angemeldet ist die Veranstaltung bereits. Doch ob 2 G oder 3 G auf dem Festgelände gelten soll, ist noch offen. Eine Entscheidung darüber falle in den nächsten Tagen, sagt Reiner Fricke, Vorsitzender des Fördervereins.

Weihnachtsmarkt in Sievershausen

Beim Veranstalter, der evangelischen Kirchengemeinde, und den an dem Markt beteiligten Vereinen aus dem Dorf herrscht seit ein paar Tagen Einigkeit: Es wird einen Weihnachtsmarkt geben – sofern die Entwicklung der Pandemie und der Corona-Regeln der Sache nicht noch einen Riegel vorschiebt. Das Fest findet am Sonntag, 28. November, statt, und bei ihm gilt die 2-G-Regel. Zutritt zum Festgelände an der Martinskirche bekommen nur nachweislich Geimpfte und Genesene. „Entsprechend müssen sich die Besucher und Besucherinnen auf eine Einlasskontrolle einstellen“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Zudem stehe der Weihnachtsmarkt in Sievershausen unter dem Motto „Klein, aber fein“. Es werde weniger Stände geben, was aber nicht allein an Corona liege, sondern auch an mangelndem Personal bei Vereinen und privaten Ausstellern. Trotzdem werde es „ausreichend Gelegenheit zum Genießen geben“, schreibt die Kirchengemeinde. Das Angebot reiche von Waffeln und Suppen über Glühwein, Bratwurst, Torten und Kuchen bis hin zu Marmeladen, Honig und winterlichen Gestecken. Am Weihnachtsbaum wollen die Sievershäuser Lieder singen. Start des Weihnachtsmarkts ist um 11 Uhr mit einem Gottesdienst, gegen 18 Uhr soll der Budenzauber beendet sein.

Absagen in Ahlten, Arpke, Hämelerwald, Aligse, Steinwedel

Der Drei-Dörfer-Weihnachtsmarkt in Aligse sowie die Märkte in Ahlten, Arpke und am Seniorenzentrum Lindenhof in Hämelerwald wurden indes abgesagt. Dort sehen sich die Organisatoren nicht in der Lage, die strengen Corona-Auflagen einzuhalten.

Ebenso ist die Meinung beim Förderverein der Ortsfeuerwehr in Steinwedel. Deren beliebte Waldweihnacht auf dem Waldspielplatz fällt nach 2020 zum zweiten Mal aus. „Wir wüssten nicht, wie wir dieses Gelände absperren sollten, das Risiko ist uns einfach zu groß“, sagt Norbert Zilz, Vorsitzender des Fördervereins. Am Tannenbaumverkauf am 11. Dezember, 11 bis 15 Uhr, auf dem Übungsplatz der Feuerwehr werde man aber festhalten.

Von Achim Gückel