In der Feldmark bei Immensen hat offenbar erneut ein Wolf ein Weidetier gerissen. Am Sonnabendmorgen hat ein Radfahrer auf einer Wiese im Bereich Steinbeck, nur etwa 800 Meter nordwestlich vom Dorfrand, ein erst kurz zuvor getötetes, geradezu zerfetztes Kalb entdeckt. Die Wirbelsäule des etwa drei Monate alten und 130 Kilo schweren Tieres lag frei, Eingeweide waren herausgerissen, der Schwanz war abgetrennt und lag etwa zehn Meter vom Kadaver entfernt.

Wolfsberater Axel Knoth hat sich das tote Kalb noch am Sonnabend angesehen und lässt die Bissspuren nun gentechnisch untersuchen. „Es war ein großes Raubtier, welches das Kalb gerissen hat“, sagt er vorsichtig. Das tote Tier weise aber keinen für Wolfsattacken typischen Kehlbiss auf. Letzte Sicherheit darüber, ob es bei Immensen erneut einen Wolfsriss gegeben hat, bringe erst das Testergebnis.

Landwirt: Spur stammt mit Sicherheit von einem Wolf

Für den Besitzer des Kalbs sowie andere Tierhalter steht indes fest, dass sich in der Feldmark bei Immensen mindestens ein Wolf herumtreibe und auch das Kalb Opfer einer Wolfsattacke geworden sei. Eine Spur, die er neben dem toten Kalb entdeckt habe, stamme von einem Wolf, meint der Landwirt. „Die Abstände, in denen hier Tiere gerissen werden, sind immer kürzer“, sagt der Mann, der seinen Namen aus Sorge vor Anfeindungen von Wofsbefürwortern nicht nennen möchte. Die Wölfe rückten immer dichter an Wohngebiete heran, ist er sich sicher. Und es werde nicht mehr lange dauern, dann werde man sie auch in der Nähe von Städten sichten.

Die Verunsicherung unter den Haltern von Weidetieren und bei Landwirten in Immensen ist mittlerweile tatsächlich groß. Manche hätten ihre Pferde bereits wieder in den Stall geholt, sagt der Landwirt. Die Tiere permanent wegzusperren, sei aber auch keine Lösung. Hohe Zäune zu ziehen, die Wölfe abhalten, sei zu teuer, und Unterstützung von den Politik bekomme man nicht, meint er.

In sozialen Netzwerken wird gestritten

In sozialen Netzwerken tobt unterdessen ein Kampf zwischen Gegnern des Wolfes und Befürwortern. Noch am Sonnabend hatten Mitglieder der erst vor wenigen Wochen gebildeten Interessengemeinschaft von Weidetierhaltern drastische Bilder des toten Kalbs veröffentlicht und mehr Schutz vor Wölfen gefordert. Sie ernteten Zustimmung, aber auch kritische Kommentare. Dass Wölfe andere Tiere rissen, sei „der Lauf der Natur“, Wölfe gehörten längst wieder zu unserem Naturraum dazu und sie auszurotten sei keine Lösung, heißt es dort unter anderem.

Auf dieser Weide bei Immensen wurde das Kalb am frühen Sonnabendmorgen getötet. Quelle: Achim Gückel

Ein Radfahrer, der mit seinem Hund unterwegs war, hatte das tote Kalb am Sonnabend gegen 7 Uhr entdeckt. Er rief den Eigentümer des Tieres an, welcher dann die Fotos von dem Kadaver machte. Der Landwirt meint, dass das Tier erst kurz zuvor, also im Morgengrauen, getötet wurde. Es sei noch warm gewesen, die Starre habe noch nicht eingesetzt gehabt.

Weide liegt direkt an einem Waldrand

Die Weide, auf der das Kalb getötet wurde, liegt direkt an einem Waldrand. Dort stehen mehrere Kälber und auch Muttertiere, die im Notfall einen Wolf fernhalten könnten. Doch das Kalb habe sich in diesem Fall wohl allein und weit entfernt von den anderen Tieren aufgehalten. „Die Elterntiere haben die Attacke vermutlich gar nicht mitgekriegt“, meint der Landwirt.

Ortsbürgermeister: „Riesenproblem mit dem Wolf“ Immensens Ortsbürgermeister Falk Kothe ( CDU) hält nichts davon, angesichts des toten Kalbes am Steinbeck nun „die Angstspirale hochzudrehen“. Aber er registriere auch sehr genau, dass es immer mehr Menschen im Dorf gebe, die sich Sorgen machten, sagt er. Und er stellt nun offen die Frage, ob der Wolf „in die hiesige Kulturlandschaft passt“. In Immensen seien etliche Tierhalter von dem „Riesenproblem mit dem Wolf“ betroffen. Denn rings um das Dorf gibt es besonders viele Weiden, auf denen Hobby-Tierhalter oder Landwirte Pferde, Ponys, Schafe und Rinder halten. Kothe erinnert daran, dass es bei Immensen immer wieder Wolfsrisse gibt. „Wir haben seit mehr als drei Jahren dieses Problem“, betont der Ortsbürgermeister. Klare Forderungen stellt unterdessen Oliver Brandt auf. Der Sprecher der Jägerschaft Burgdorf und CDU-Regionsabgeordnete meint, dass sich Umweltminister Olaf Lies ( SPD) persönlich um das Wolfsproblem im Bereich zwischen Burgdorf und Immensen kümmern müsse. „Der muss mal hierher kommen“, sagt Brandt. Bislang würden die Weidetierhalter aber allein gelassen.

Erst im Juni war auf einer Weide nördlich von Immensen ein Pony von einem Wolf gerissen worden. Das haben zwei Genanalysen bestätigt. Neben dem offiziellen Test, den der Wolfsbeauftragte veranlasst hatte, hatte die Besitzerin des toten Pony eine zweite, unabhängige Analyse in Auftrag gegeben. Das werde im Fall des getöteten Kalbs nun auch passieren, sagt Immensens Ortsbürgermeister Falk Kothe. Vor gut einem halben Jahr war es zwischen Immensen und Burgdorf ebenfalls zu zwei Wolfsrissen gekommen, bei denen Schafe getötet wurden.

