Die Faustregel ist ganz einfach: Wer in diesen Tagen des Corona-Lockdowns und des massiven Wintereinbruchs nicht unbedingt vor die Tür treten muss, der lässt es zumeist auch sein. In weiten Teilen des Stadtgebiets von Lehrte herrschte am Montag jedenfalls eine Ruhe, wie man sie selten erlebt hat. Kaum Autos waren unterwegs, kaum Fußgänger. Am Bahnhof fielen etliche Züge und S-Bahnen wegen des Schneefalls und der Verwehungen aus, viele Bürger und Bürgerinnen konnten daher nicht den Weg zur Arbeit antreten. Wer konnte, schaltete spontan auf Homeoffice um.

Für die Beschäftigten des Bauhofs bedeuten der heftige Schneefall und der starke Wind indes, dass sie so viel Stress haben wie selten. „Unser städtischer Räumdienst ist von 3 bis 21 Uhr durchgängig im Einsatz, und zwar in zwei Schichten à 26 Personen“, sagte Stadtsprecher Fabian Nolting am Montagmittag. „Beim Bauhof sind derzeit alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausschließlich mit dem Winterdienst beschäftigt.“

Appell: Selbst zum Schneeschieber greifen

Dabei gelte es, insbesondere die Hauptverkehrsstraßen, die Bereiche vor Schulen und Kitas sowie Zufahrten für Feuerwehr und Rettungskräfte frei von Schnee zu halten. Das sei angesichts des Schneetreibens eine mühsame Angelegenheit, und erst anschließend seien die Neben- und Anliegerstraßen dran.

Kampf gegen die Schneemassen: Am Montagnachmittag ist ein Räumfahrzeug auf dem Lehrter Rathausplatz unterwegs. Quelle: Stadt Lehrte

Die Stadt appelliert nun an die Bürger, in deren Straßen nicht per Satzung ein Räumfahrzeug den Schnee wegräumt, selbst zum Schneeschieber zu greifen. „Die Anlieger müssen dort ihrer Pflicht zum Räumen nachkommen“, sagte Nolting. Das klappe in den allermeisten Fällen sehr gut, aber es gebe auch Stellen im Stadtgebiet, wo die Schneemassen bereits Einfahrten für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr blockierten. Dort müssten dann auch die Räumfahrzeuge des Bauhofs zum Einsatz kommen.

Viele Bürger beschweren sich

Trotz aller Bemühungen habe es am Montagmorgen und -vormittag viele Anrufe beim Bauhof gegeben, in denen sich Bürger wegen nicht geräumter Bürgersteige und Straßen beschwerten, berichtete Nolting. „Das Telefon stand dort nicht still, aber wir tun wirklich alles, um mit dem Räumen hinterherzukommen. Unsere Mitarbeiter können nicht überall gleichzeitig sein.“ In den Lehrter Ortsteilen habe man die dort für den Winterdienst offiziell beauftragten Landwirte außerdem darum gebeten, nicht nur die Haupt-, sondern nach Möglichkeit auch die Nebenstraßen zu räumen. Die Stadt weist zudem die Bürger darauf hin, dass das Streuen von Salz verboten ist.

Gute Nachrichten kommen unterdessen von der Polizei. Unfälle wegen der Glätte und der Schneeverwehungen habe es fast gar keine gegeben, sagte Sprecher Phillip Guttack am Montagmittag. Probleme habe es aber vor mehreren Logistikzentren in Sievershausen und in der Kernstadt gegeben. Dort waren die Straßen und Einfahrten noch nicht vollständig geräumt, als der nächtliche Lieferverkehr begann. Mehrere Lastwagen fuhren sich fest und mussten aus dem Schnee gezogen werden.

Rodelberg dient endlich wieder seinem Zweck

An einer anderen Stelle im Stadtgebiet ist der Schnee indes ein Grund für große Freude. Ihren Rodelberg am Stadtpark, an dem alljährlich das Bluesfestival über die Bühne geht, können die Lehrter in diesen Tagen endlich wieder zu seinem eigentlichen Zweck nutzen. Dieses Vergnügen war in den schneearmen Wintern der vergangenen Jahren nicht vergönnt gewesen.

Von Achim Gückel und Katja Eggers