Sehnde

Mehr Verkehr als gedacht, aber trotz schwieriger Straßenverhältnisse keine Unfälle und eine insgesamt ruhige Lage: Das befürchtete Chaos durch den Wintereinbruch ist in Sehnde und auch Lehrte ausgeblieben. Bis zum späten Sonntagnachmittag haben Polizei und Feuerwehr keine besonderen Vorkommnisse verzeichnet. Nur in Höver, Wassel und Ilten hätten sich jeweils Autofahrer festgefahren, die mithilfe seiner zufällig vorbeikommenden Mitarbeiter wieder aus den Schneemassen befreit wurden, sagt Steffen Bartelt, Leiter des städtischen Baubetriebshofs. Ein großes Problem beim Schneeräumen mit dem Pflug sei jedoch die Enge in Neubaugebieten mit parkenden Autos am Fahrbahnrand. „Die sind für uns immer ein Nadelöhr.“

Seit 5 Uhr morgens sind die Räumfahrzeuge im Einsatz. Quelle: Michael Schütz

13 Mitarbeiter und acht Fahrzeuge im Einsatz

Aufgrund des starken Schneefalls konnten die Bauhofkolonnen erstmal nur die Hauptwege freimachen. Seit 5 Uhr morgens sind sie am Sonntag im Einsatz gewesen. Dazu gehören etwa die Steigungen auf Hohenfels in Wehmingen oder die Kommunale Entlastungsstraße mit der Bahnhochbrücke, wo ein Lkw mit Pflug unterwegs war. Auch die Feuerwehrhäuser sowie Industrie- und Gewerbegebiete stünden ganz oben auf der Prioritätenliste, erläutert Bartelt. Bushaltestellen und Kreuzungen wurden von Handkolonnen, die mit drei Autos im Stadtgebiet unterwegs waren, mit Besen vom Schnee befreit. Insgesamt waren 13 Mitarbeiter mit vier Lastwagen, zwei Traktoren, einem Unimog und einem Radlader im Einsatz.

Der Pulverschnee wehe überall hin, sagt Bartelt. An den Rändern der Stadt und zwischen den Ortschaften türmten sich viele kleinere Verwehungen auf. Und das Wegräumen sei eine Sisyphusarbeit: „Wenn man mit einer Straße fertig ist, ist sie hinten schon wieder zugeschneit – man kommt nicht hinterher.“ Dennoch bleibt der Bauhofleiter trotz der Lage entspannt. „Noch ist es nicht chaotisch, im Winter schneit es halt mal.“ Das Salzstreulager sei nach einer Lieferung am Freitag zudem mit 70 Tonnen gut gefüllt.

Nach seinem Empfinden sei trotz der Witterung relativ viel Verkehr unterwegs gewesen. „Ich hatte mit weniger gerechnet.“ Das für Sehnde und Lehrte zuständige Polizeikommissariat Lehrte dagegen hat bis Sonntagnachmittag trotz schwieriger Fahrverhältnisse insgesamt eine ruhige Verkehrslage verzeichnet. Glätteunfälle habe es in beiden Kommunen bis dahin nicht gegeben, sagt ein Sprecher.

Mitarbeiter werden manchmal angefeindet

Auch die Stadtfeuerwehr Sehnde vermeldet keine nennenswerten Vorkommnisse. Pressesprecher Tim Herrmann appelliert jedoch an die Bevölkerung, die Hydranten freizuhalten und nicht mit Schnee zuzuschieben. Bauhofleiter Bartelt empfiehlt darüber hinaus, den Schnee von den Gehwegen nicht auf die Straße, sondern besser an den Zaun zu kippen oder auf dem Grundstück anzuhäufen – sofern möglich. Das sei in Neubaugebieten oft ein Problem. Denn die Schneepflüge schöben den Schnee wieder zurück auf die Fußwege, und das führe manchmal zu Ärger und Anfeindungen der Mitarbeiter.

Überhängende Schneemassen an Dachrinnen können für Fußgänger gefährlich werden. Quelle: Oliver Kühn

Präsenzunterricht fällt aus

Die Region Hannover hat am Sonntag mitgeteilt, dass der Präsenzunterricht am Montag, 8. Februar, im Umland ausfällt. Der Schülertransport sei angesichts der Witterung nicht sichergestellt, zum anderen soll vermieden werden, dass Lerngruppen in den Schulen größer werden, wenn einzelne Lehrkräfte die Schule nicht erreichen. Das Homeschooling bleibt von der Absage unberührt.

In der Lehrter Fußgängerzone hat ein Trecker mit Pflug den Schnee zur Seite geräumt. Quelle: Oliver Kühn

Von Oliver Kühn