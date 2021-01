Lehrte

Matthias Lübbe aus Alt Ahrbeck packte schon als Kind am Gemüsestand seines Großvaters auf dem Lehrter Wochenmarkt mit an. 1998 übernahm er in dritter Generation den Betrieb. Der 46-Jährige ist Sprecher der Händlerschaft.

Herr Lübbe, sind die Corona-Zeiten auch schlechte Zeiten für die Lehrter Markthändler?

Nein, wohl eher im Gegenteil. Der viele Platz hier unter freiem Himmel ist ein Vorteil gegenüber Supermärkten. Es kommen jetzt auch mehr junge Leute auf den Markt.

Halten sich denn alle Kunden an die Hygieneregeln?

Uneinsichtige Kunden sind die Ausnahme, aber es gibt sie. Erst heute Morgen haben sich zwei Leute, als ich sie auf die Maskenpflicht hingewiesen habe, beleidigt umgedreht und sind gegangen. Die allermeisten halten den Sicherheitsabstand auch beim Warten ein, sonst sagen wir eben was.

Glauben Sie, dass der Positivtrend dem Lehrter Wochenmarkt auch nach der Pandemie treu bleiben wird?

Ich erinnere mich noch gut, wie es um die Jahrtausendwende bergab ging, als überall neue und immer größere Supermärkte aufmachten. Auch der Wechsel zum Euro hat uns damals Kunden gekostet. Aber jetzt beobachten wir schon über mehrere Jahre einen klaren Aufwärtstrend. Die Leute achten auf Qualität und erkennen, dass es schöner ist, als Kunde auch mal mit dem Verkäufer nett plaudern zu können. Auch das Sommerfest im September 2019 unter dem Motto „150 Jahre Wochenmarkt in Lehrte“ hat uns einen Schub gebracht. Das Sommerfest hätten wir 2020 gerne wiederholt, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.mal

Von Martin Lauber