Im Juni hat vermutlich ein Wolf in Lehrte-Immensen ein Shetlandpony gerissen, vor einem halben Jahr waren im Dorf mehrere Schafe getötet worden. Jetzt will eine Initiative zum Thema Wolf und Weidetierhaltung am Mittwoch, 22. Juli, vor Ort auf die Nöte und Sorgen der Weidetierhalter aufmerksam machen.