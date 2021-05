Lehrte

Zum Muttertag am 9. Mai hatte Landwirt Harm Nöhre den Lehrtern „Erdbeeren satt“ versprochen. In seinen neuen vier Folientunneln gedeihen seit ein einigen Wochen tausende Erdbeerpflanzen. Doch die große Ernte lässt noch auf sich warten – das Wetter verzögert die Reifung der süßen, roten Früchte.

„Frische Erdbeeren werden wir am Muttertag schon haben – aber satt werden wir davon nicht“, scherzt Harm Nöhre. Der April sei nicht nur zu kalt gewesen. „Es fehlte vor allem die Sonne – ohne die können Erdbeeren auch unter Folien nicht reifen“, sagt Nöhre. Nur spärlich können die roten Früchte aktuell geerntet werden – die meisten Beeren sind noch grün.

Moderne Technik: Die Türen der Tunnel steuert Harm Nöhre per Handy. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Der Lehrter Obstbauer war Ende 2020 im Erdbeeranbau neue Wege gegangen und hatte dafür eine sechsstellige Summe investiert. Statt wie bislang vor allem auf Erdbeeren vom Feld zu setzen, hatte er für die Erdbeeren vor einigen Monaten vier riesige Folientunnel auf einem Acker in der Nähe seines Hofes errichtet. Auf einer Fläche von 4 Hektar wachsen nun rund 40.000 Erdbeerpflanzen auf sogenannten Substratböden aus Torf oder Kokos – verbunden mit einem ausgeklügelten Bewässerungs- und Düngesystem.

Hoffnung auf eine frühere Ernte

Bislang erntete Nöhre ab Mai die roten saftigen Früchte aus in einem seiner Gewächshäuser, Ende Mai waren dann die Freilanderdbeeren erntereif. Die Nachfrage nach frischen regionalen Erdbeeren habe er zu Saisonbeginn Anfang Mai aber damit meist nicht decken können, sagt er. Der Landwirt verspricht sich von dem neuen Projekt vor allem eine frühere und reichhaltigere Ernte. Denn schon bei geringen Plusgraden draußen und ein wenig Sonne erreicht die Temperatur unter den Folien weit mehr als 20 Grad und die Erdbeeren können unter diesen Bedingungen optimal wachsen.

Vier verschiedene Sorten mit Namen wie Malling Centenary oder Flair gedeihen derzeit unter den mehrere Meter hohen Tunneln. Die Erdbeerpflanzen stecken in Dämmen mit sogenannten Substratrinnen. Die richtige Nährstoff- und Wasserzufuhr läuft jetzt über einen Computer, die Temperatur – und damit verbunden die Rolltüren der Tunnel – steuert Nöhre von seinem Handy.

Ausgeklügeltes System: Ein Computer regelt Bewässerung und Düngung der Pflanzen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Die Erdbeeren im Substrat kommen derweil gänzlich ohne gewachsenen Boden aus. Dadurch werde auch weniger Unkrautvernichtungsmittel benötigt, erklärt der Obstbauer.

Der Geschmack der Früchte ist entscheidend

Nöhre will im Premierenjahr vor allem herausfinden, welche Erdbeersorte sich am besten für den Anbau unter Folien eignet. Im Mittelpunkt steht bei Nöhre da in erster Linie die hohe Qualität der Ernte. „Die Erdbeeren müssen vor allem gut schmecken“, so Nöhre, der die Früchte ausschließlich in seinem Hofladen und Partnerbetrieben vermarktet. Denn das mache letztlich den großen Unterschied zur Ware aus dem Supermarkt: „Die Leute kommen zu uns, weil die frischen Erdbeeren einfach viel besser schmecken“, sagt Nöhre.

Süß und saftig: Auf dem Nöhrenhof sind die ersten Erdbeeren reif. Quelle: Privat

Der Lehrter Landwirt ist stolz auf sein innovatives Projekt. Dreimal täglich radelt er von seinem Hof zu den Erdbeerpflanzen und schaut nach dem Rechten. In spätestens zwei Wochen rechnet er mit der großen Ernte der Folien-Erdbeeren – und ab Anfang Juni hofft er auf die Freilanderdbeeren.

Noch sind wenige Erdbeeren reif: Tausende Früchte wachsen unter Folien auf Substrat. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Von Patricia Oswald-Kipper