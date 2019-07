Zum Ferienauftakt steigt im Freibad eine Pool-Party

Lehrte

Im Lehrter Freibad ist es am Donnerstagnachmittag bunt, laut und fröhlich zugegangen. Mit einer großen Pool-Party wurde dort der Beginn Sommerferien und der Start des Feriencard-Programms gefeiert. Jugendförderung, Mobile Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen boten dem Nachwuchs auf der Wiese und im Nichtschwimmerbecken ein buntes Programm.

Zur Galerie So bunt und fröhlich ist es bei der Pool-Party im Lehrter Freibad zugegangen:

Almina ließ sich das Gesicht bunt schminken. „Als nächstes will ich auf die Hindernisbahn“, erklärte die Zehnjährige. Dort hatte sich bereits eine Schlange gebildet. Anstehen war auch bei der Aquarolle angesagt. Wer in die große durchsichtige Plastikrolle hineinkletterte, konnte sich darin wie in einem Laufrad über das Wasser bewegen. Nebenan kickte der Nachwuchs im Soccer-Käfig oder spielte eine Partie Schach beim Schachklub.

Wer die Riesenhindernisbahn bewältigen will, muss erstmal anstehen. Quelle: Katja Eggers

Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk rührte die Werbetrommel für das Feriencard-Programm. Für die insgesamt 176 Angebote lägen derzeit schon 670 Anmeldungen vor. Viele seien schon ausgebucht. „Aber es gibt oft noch Last Minute-Möglichkeiten“, betonte Sidortschuk.

Von Katja Eggers