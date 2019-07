Proklamation bei 35 Grad Celsius: Am Donnerstagabend ist im Stadion am Pfingstanger der wohl heißeste Zapfenstreich in der Geschichte des Lehrter Schützenfestes über die Bühne gegangen. Die Schützen schwitzten und mit ihnen auch das Publikum. Die Zeremonie verlief aber dennoch reibungslos – und so feierlich und stimmungsvoll wie immer.