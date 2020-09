Wunstorf

Seit März führt Christian John das Kommando auf dem Fliegerhorst. Aber das gesamte Geschwader mit seinen rund 1500 Mitarbeitern hat ihn noch nicht gesehen. Es gibt keinen coronagerechten Raum für einen solchen Anlass. John muss das so hinnehmen, aber passen tut ihm dieser Umstand nicht. Denn er arbeitet gerne von Angesicht zu Angesicht und braucht die „persönliche Schiene“. Was für ein Typ steckt in diesem oliv-grünen Overall mit den Schulterklappen eines Oberst?

Im Büro fehlt noch Persönliches

John öffnet sein Büro zum Pressegespräch. Siebzigerjahrecharme mit dunkler Holzvertäfelung an Wand und Decke. Am Kopf ein wuchtiger Schreibtisch in Nussbaum-Furnier. Genau unter dieser Holzdecke und vor diesem Schreibtisch ist der 54-Jährige vor Jahrzehnten zum Leutnant befördert worden. Das Ambiente atmet zwar Geschichte, „aber das wird jetzt alles neu gemacht wegen des Brandschutzes“, sagt er. Den Schreibtisch behält er. Und wenn die Maler durch sind, kommen auch persönliche Fotos an die Wände.

Anzeige

Das Persönliche ist im Karton verstaut. Fotos zum Beispiel von Stationen seiner Laufbahn: Virginia, Flensburg, Sardinien, Eindhoven. Der Mann ist herumgekommen. Vor seiner Versetzung nach Wunstorf war er Leiter der Einsatzzentrale des Europäischen Lufttransportkommandos in den Niederlanden mit 200 Transportflugzeugen aus sechs Partnerstaaten. Jetzt stehen 34 Maschinen unter seinem Kommando. Ist Wunstorf dann eine Beförderung?

Weitere HAZ+ Artikel

Krönung einer Laufbahn

„Kommodore des LTG 62 zu sein, ist die Krönung meiner Laufbahn. Alles was jetzt noch kommt, sind Sahnehäubchen. Wunstorf war mein Wunschziel“, sagt der Mann, der die Fliegerei seit dem 14. Lebensjahr liebt, aber erst mit großer Verspätung einen Pilotensitz bekommen hat. Seine Körpergröße von fast zwei Metern hat ihm Vor- und Nachteile eingebracht. Im Job als Kommodore vermittelt sie eine Portion natürliche Autorität. Für seine Karriere als Flieger war sie eine fast unüberwindbare Hürde.

Zu groß für den Düsenjet

John hat 1985 als Wehrpflichtiger bei der Luftwaffe begonnen und war mit Übernahme in die Offizierslaufbahn zur Marine gewechselt. Die Marine hat ja auch Flieger. John hoffte auf einen Jet. Die Vorgesetzten nahmen Maß und sagten: Nie im Leben. John fuhr unter anderem auf Schnellbooten, bevor sich die nächste Tür öffnete: Eine Ausbildung zum Piloten an der Verkehrsfliegerschule in Bremen, ab 1992 vier Jahre lang U-Boot-Jäger im Cockpit einer Breguet Atlantik, 1996 Wechsel zur Luftwaffe in Awacs Überwachungsflugzeugen, später Umschulung auf die Transall.

„Wenn das mit der Fliegerei nicht doch noch geklappt hätte, wäre ich auch gerne bei der Marine geblieben“, sagt John. Das hatte damals vielleicht auch Liebesgründe: Er heiratete eine Lübeckerin – nach Marineritual mit Kameraden in Seemannsuniform, Paddel und Tampen, aber selbst schon im blauen Luftwaffenanzug. Die Küste hätte zur Dauerstation werden können. Aber von Dauer ist eigentlich kaum etwas in einer Offizierskarriere. Vielleicht das selbst gebaute Haus in Bückeburg, wo er seit 2001 mit seiner Frau, seinem Sohn und einem Hund lebt.

Beinfreiheit: Im A400M hat Kommodore Christian John auf dem Pilotensitz Platz . Quelle: Markus Holz

„So sollte ein Transporter funktionieren“

Die Gründe für das Leben in Bückeburg liegen in Wunstorf: Dort war er bis 2005 Staffelkapitän und von 2012 bis 2017 stellvertretender Kommodore. „Als ich 2017 gegangen bin, begann der Ausbau des Fliegerhorstes für den A400M. Es ist gewaltig, was sich hier getan hat und noch tun wird“, sagt John. Als Kommodore wird er fortsetzen, was sein Vorgänger Ludger Bette begonnen hat. Dass er das Kommando in Corona-Zeiten übernehmen musste, wurmt ihn. Aber dass er mitten in die Ausbauphase kommt und umgeben ist von modernen Transportmaschinen, passt ihm sehr gut. „Das ist genau das Flugzeug, das ich mir immer gewünscht habe – so sollte ein Militärtransporter funktionieren“, sagt er mit ein wenig Stolz und viel Überzeugung in der Stimme. 70 Stunden pro Jahr wird er ihn selbst fliegen dürfen.

„Ich muss nicht alles wissen“

John sieht sich als Mannschaftsspieler, als jemand, der nicht alles wissen muss, der aber gute Puzzleteile von seinen erfahrenen Experten annimmt und am Ende alles zusammensetzt. Er wirkt im Gespräch energiereich, aber ruhig. „Das habe ich auf meinen Stationen gelernt: Meist ist der erste Eindruck von einem Problem falsch. Man hat fast immer die Zeit, andere Meinungen zu hören und in Ruhe zu entscheiden. Trotzdem kann man mich auch aus der Ruhe bringen“, sagt er und lacht. Wie das geht, bleibt sein Geheimnis.

Ist er ein anderer Mensch, wenn er privat mit seinem 17-jährigen Sohn Gitarren baut, Musik hört oder vier Wochen durch die USA tingelt? „Nein. Das wäre Quatsch. Zwei Persönlichkeiten zu leben, würde nur begrenzte Zeit funktionieren. Ich bin zu Hause derselbe Mensch wie hier als Kommodore.“

LTG 62 ist nicht die letzte Station

Als Kommodore will er den Fliegerhorst öffnen und das Bild von diesem hochmodernen Betrieb nach außen tragen. Genau das geht gerade nicht. Keine Empfänge, keine Besuchergruppen, keine Führungen. Rund 3500 Gruppen hat das LTG vor Corona jährlich über das Gelände geführt. Jetzt sind es Null. „Unsere Arbeit ist zu sensibel. Wir sind für den Lufttransport der gesamten Bundeswehr und für medizinische Evakuierungsflüge verantwortlich; große Besuchergruppen wären ein Infektionsrisiko“, sagt John und hofft, 2021 wieder mehr zeigen zu können von all den Ausbildungsmöglichkeiten, von seiner 600 Mitglieder starken Technikgruppe und der Welt der insgesamt 2400 Mitarbeiter am Standort.

Das LTG 62 setzt die fliegende Intensivstation für medizinische Evakuierungsflüge ein. Quelle: Bundeswehr / Laymann

John wird mit 65 Jahren pensioniert. Wenn das LTG 62 für ihn „die Krönung der Laufbahn“ ist, ist es dann auch die letzte Station? Nein, sagt John. Ein Kommodore werde für gut drei Jahre berufen, in Ausnahmefällen wie beim Vorgänger Ludger Bette auch mal fünf. „Da kommen sicher noch Sahnehäubchen“, sagt John.

Von Markus Holz