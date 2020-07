Region Hannover

Kennen Sie schon unseren HAZ-Newsletter „Mal raus“? Freizeittipps aus der Region, jeden Mittwoch neu und das Ganze kostenfrei. Hinaus aufs Wasser, mit dem Rad ins Calenberger Land und zum Discgolf spielen in die Stadt waren Themen der ersten beiden Ausgaben. Der dritte Newsletter am Mittwoch, 22. Juli, führt Sie unter anderem entlang eines bekannten örtlichen Flusses – und es ist nicht die Leine.

Außerdem ist auch wieder eine Fahrradtour samt Tipps zum Einkehren dabei. Es gibt einen Tipp für eine Stadttour zum Genießen. Und auch für Hobbyfotografen stellen wir einen Ort vor, der sich lohnen könnte.

Falls auch Sie den kostenfreien Newsletter abonnieren möchten, melden Sie sich doch am besten gleich an: Sie müssen lediglich die Seite freizeit-newsletter.haz.de aufrufen.

Erste Leser nutzen Tipps

In der ersten Ausgabe unseres Newsletters hatten wir unter anderem das Kaiser-Wilhelm-Denkmal bei Porta Westfalica für einen Abstecher empfohlen – und unsere Leser Kerstin und Nico Krahn aus Hannover-Bothfeld haben den Tipp gleich aufgenommen und uns von einem „rundum gelungenen Ausflug“ berichtet. So eine Rückmeldung freut uns natürlich sehr. Die ersten Newsletter finden Sie übrigens zum Nachlesen ebenfalls unter der Adresse freizeit-newsletter.haz.de.

Falls auch Sie Ideen und Anregungen haben – oder unterwegs in der Region ein tolles Foto gemacht haben: Schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail! Die Adresse lautet freizeit@haz.de.

Von Nadine Wolter