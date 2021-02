Hannover

Regionspräsident Hauke Jagau und Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau haben vor übertriebenen Hoffnungen auf Schnelltests gewarnt. „Schnelltests geben bei einem hohen Infektionsgeschehen keine Sicherheit“, betonte Hermenau am Donnerstag während einer Bilanzpräsentation zum Jahrestag des ersten Corona-Falls in der Region Hannover. Bei einem Schnelltest bestehe immer das Risiko eines falschen Ergebnisses, meinte die Gesundheitsdezernentin. Die neuen Tests könnten eine Sicherheit liefern, die es aber gar nicht gebe, sagte der Regionspräsident.

„Normalität kommt zur 2. Jahreshälfte“

Jagau geht davon aus, dass es Mitte bis Ende des zweiten Quartals dieses Jahres zu deutlich mehr Normalität im Leben der Menschen kommen wird. Die fortschreitende Impfung und auch das Wetter spielten dabei eine wichtige Rolle, meint er. Er glaubt aber nicht, dass es eine schnelle Rückkehr zum Alltag vor der Pandemie geben wird. Hermenau plant, die derzeitige Struktur des Gesundheitsamts noch zwei Jahre aufrecht zu erhalten. Vor Ausbruch der Pandemie hatte das Gesundheitsamt rund 100 Mitarbeiter, derzeit sind es etwa 520.

So kam das Virus in der Region Hannover an

Am 29. Februar 2020 hatte Hermenau gegen 17 Uhr bei Jagau angerufen und ihm von dem ersten Corona-Infizierten in der Region Hannover berichtet. Es war zugleich die erste bekannte Infektion in ganz Niedersachsen. Bei einem 68-Jähriger Rentner aus dem Uetzer Ortsteil Eltze, der ein paar Tage vorher aus dem Urlaub in Südtirol zurückgekehrt war, hatte ein Labor das Virus festgestellt. Weil der Mann vorher noch beim Übungsschießen der Schützen teilgenommen hatte, wurde der für den Abend geplante Winterball der Eltzer Schützen und Feuerwehr kurzfristig abgesagt.

Jagau berief den Krisenstab der Region ein, um 20.30 Uhr am Sonnabendabend hatten sich mehr als 30 Experten im Regionshaus versammelt. Bis Sonntagmorgen um 5 Uhr seien dann alle Erstkontakte des Mannes angerufen und in Quarantäne geschickt worden. 15 Kontakte, der Großteil davon Schützen, hatte der Rentner dem Gesundheitsamt der Region gemeldet. „So ist der kleine Corona-Herd in Uetze ziemlich klein geblieben“, sagte der Regionspräsident.

Jagau: Ausmaß der Veränderungen im Alltag nicht gleich bewusst

Jagau wusste damals noch nicht, was auf ihn zukommen würde: „Ich gestehe, dass mir zu diesem Zeitpunkt das Ausmaß der Veränderungen durch das Corona-Virus für unser ganzes Leben nicht bewusst war“, betonte er. Im Frühjahr hatte ein Inzidenzwert von 7 zu einem Lockdown geführt, am Donnerstag meldete das Land für die Region Hannover 113,9.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Abendliche Ausgangssperren bei hoher Inzidenz unwirksam?

Den aktuell hohen Inzidenzwert begründeten Jagau und Hermenau mit dem hohen Anteil der britischen Virusmutation vom Ty B.1.1.7 an den Corona-Infektionen in der Region Hannover. Dieser Typ mache derzeit bis zu 50 Prozent der Infektionen aus. Der Regionspräsident ist aber optimistisch, dass der Inzidenzwert weiter sinkt. Die Werte in der Region seien zwar höher als im Landesdurchschnitt, gingen aber parallel mit den Landeswerten nach unten. Viele Ansteckungen gebe es derzeit in Familienverbünden, deshalb glaubt Jagau nicht, dass eine nächtliche Ausgangssperre, wie sie vor kurzem in Flensburg verhängt wurde, in der Region Hannover Wirkung zeigen würde.

Jagau lehnt dezentrale Impfungen ab

Zum wiederholten Mal sprach sich Jagau am Donnerstag gegen dezentrale Impfungen aus, wie sie Kommunen im Landkreis Hildesheim zusätzlich zum Impfen im Impfzentrum anbieten. Auch von Regionspolitikern gibt es entsprechende Forderungen. „Das entscheidende Kriterium ist, wie wir die Menschen am schnellsten schützen können und nicht, was für den Einzelnen am bequemsten ist“, sagte er. Diejenigen, die sich für dezentrale Impfungen aussprechen, müssten bedenken, dass manche Bürger dann möglicherweise drei Monate länger ohne Schutz blieben.

Von Mathias Klein