Aus Sicht von Lothar Pollähne ( SPD) ist das ganze eine „richtige Lachnummer“. Er hat kein Verständnis, wie der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha auf die Idee kommen kann, Altpapier künftig nur noch alle zwei Wochen statt wie bisher jede Woche abzuholen. Der Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Südstadt-Bult befürchtet dann ein noch größeres Chaos an den Wertstoffinseln, als es jetzt schon herrscht.

„Das kann man doch nicht machen“

Wie berichtet, plant Aha die Einschränkungen aus Kostengründen. Die Erlöse für Altpapier sind in den vergangenen zehn Jahren um 115 Euro auf nur noch 25 Euro pro Tonne gesunken. Durch die Umstellung der Abfuhr auf alle zwei Wochen würde Aha nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Euro einsparen. Aber selbst dann bleibt noch ein jährlicher Verlust von rund 5,2 Millionen Euro. Im Umland soll die neue Regelung schon am 12. April kommenden Jahres in Kraft treten in der Landeshauptstadt zum 1. Januar 2022.

„Das kann man doch nicht machen“, sagt Bezirksbürgermeister Pollähne. Gerade in besonders dicht bebauten Stadtteilen wie die Südstadt, List oder Linden zögen immer mehr junge Leute, die immer häufiger ihre Einkäufe über das Internet erledigen. „Die wissen schon jetzt gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Pappen“, sagt Pollähne. Wenn dann das Altpapier nur alle zwei Wochen abgeholt werden soll, wachse das Problem nur noch.

„Völlig weltfremd“

Auch in den Sozialen Medien gibt es viel Ablehnung für die Pläne von Aha. Beispielsweise schreibt Axel Ricken auf Facebook: „Völlig weltfremd und an der Realität vorbei. In der Südstadt sind die Altpapiercontainer quasi ständig überfüllt. Egal, wann geleert wird.“ Und Sandra Helms beklagt sich über regelmäßig steigende Abfallgebühren und einer gleichzeitigen Verschlechterung der Leistungen. „Dann wundert man sich, dass immer mehr in der Natur landet oder die Wertstoffinseln zum Ablageort für alles werden.“

Jessica Jasper bemängelt, dass Gewerbetreibende ihren Müll an den Wertstoffinseln ablagern. Und sie fordert, den Versandhandel für den produzierten Abfall in die Verantwortung zu nehmen. „Wer einen Lippenstift in riesigen Kartons verschickt, gehört bestraft“, schreibt Jasper bei Facebook.

Aha will bei Problemen reagieren

Im Abfallwirtschaftsausschuss, der am Donnerstag das Thema beraten hat, versuchten vor allem Vertreter von SPD und CDU die Gemüter zu beruhigen. Aha habe jetzt viel Zeit, die Entwicklung der Lage zu beobachten, und zu reagieren, meinte Manfred Wenzel von der CDU. Zuvor hatten Sprecher von FDP und AfD auf die Zunahme von Papp-Abfällen durch den kräftigen Anstieg beim Online-Handel hingewiesen. Und SPD-Abfallexpertin Regina Hogrefe berichtete von überquellenden Altpapiercontainern und mit Kartons zugestellten Wertstoffinseln. Das Problem lasse sich aber nicht einfach mit zusätzlichen Container lösen, meinte sie. Deshalb müsse Aha dafür werben. Beispielsweise müssten die Bürger die Kartons klein machen.

Aha hat bereits angekündigt, bei Schwierigkeiten zu reagieren. So soll es eine Werbekampagne geben. Zudem will der Betrieb in einzelnen Bereichen den bisherigen Abfuhrrhythmus solange aufrecht halten, bis die Sammelplätze nicht mehr überfüllt sind.

