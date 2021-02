Hannover

Nach einer Woche Pause will die Firma Remondis ab Montag wieder die Gelben Säcke im Umland der Region Hannover abholen. Allerdings werden die Müllfahrzeuge nur dort den Verpackungsmüll mitnehmen, wo es die Straßenverhältnisse zulassen, sagt der Niederlassungsleiter von Remondis, Dieter Opara. „Es gibt zahlreiche schmale Anwohnerstraßen, die nach wie vor mit unseren 26 Tonnen schweren Müllfahrzeugen nicht befahrbar sind“, betont er. Dennoch setze das Unternehmen alles daran, den Verpackungsmüll zum vorgesehenen Termin einzusammeln.

Wegen der schwierigen Straßenverhältnisse hatte Remondis in der vergangenen Woche die Abholung der Gelben Säcke abgebrochen. Opara hatte das auch mit mit der Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter begründet, die Säcke und Container oft über vereiste Wege oder Schneeberge bewegen müssten. Remondis rechnet damit, dass Schnee und Eis mindestens den ganzen Februar erhalten bleiben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürger sollen den Müllwerkern helfen

Opara bittet deshalb die Bürgerinnen und Bürger um aktive Mithilfe. „Der Zugang zu den Säcken und Containern muss schnee- und eisfrei sein“, sagt er. Sonst könnten die Müllwerker den Verpackungsmüll nicht mitnehmen. In schmalen Anwohnerstraßen, in denen erkennbar kein Durchkommen sei, wäre es hilfreich, wenn die Anwohner die Gelben Säcke an einem zentralen Punkt an der nächst größeren Straße ablegen, schlägt er vor. Straßen und Wege, die der Winterdienst noch immer nicht geräumt hat, könnten von den Müllfahrzeugen möglicherweise auch weiterhin nicht befahren werden.

Falls herausgestellte Säcke bis zum Abend nicht abgeholt wurden, sollten die Bürgerinnen und Bürger sie wieder von der Straße holen und beim nächsten, regulären Abfuhrtermin wieder herausstellen. Wenn sich die Touren wegen Eis- und Schnee auf den Straßen und Gehwegen verzögerten, müssten sie wegen der Lenkzeitvorschriften für die Fahrer möglicherweise vorzeitig abgebrochen werden.

Von Mathias Klein