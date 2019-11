Hannover

Wegen einer ganztägigen Personalversammlung beim Abfallwirtschaftsbetrieb Aha am vergangenen Mittwoch hat sich die Abfuhr von Müll und Wertstoffen um einen Tag verschoben. Die Touren vom Donnerstag werden also am Freitag und die Freitagstouren am Sonnabend nachgeholt. Die Abfuhr der Gelben Säcke im Umland läuft dagegen wie gewohnt weiter.

Von Mathias Klein