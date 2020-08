Hannover

Wenn nach den Sommerferien der Regelunterricht an den Schulen wieder starten soll, wird es erfahrungsgemäß zu bestimmten Zeiten voll in Bussen und Bahnen. Das lässt manche Eltern und auch Fahrgäste von Üstra und Regiobus mit Sorge auf den Schulstart blicken. Wer das morgendliche Gedränge der Schüler in manchen Linien und an manchen Haltestellen kennt, ahnt, dass es dann schwierig werden dürfte mit dem Abstandhalten. Die Sommerferien enden am 26. August.

Üstra und Regiobus und auch die Landesregierung haben bisher kein besonderes Konzept für den Schülertransport unter Corona-Bedingungen vorgelegt. Es gelte die Maskenpflicht, teilen Üstra-Sprecher Udo Iwannek und ein Sprecher der Region Hannover als Trägerin von Regiobus und der Schülerbeförderung im Umland mit. In der Landeshauptstadt und in Teilen der Region gibt es keine klassischen Schulbusse. Die Schüler fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Abstand nur, wenn möglich

Nach Angaben von Iwannek gilt für Busse und Bahnen der Üstra schon seit einer Weile wieder der Regelfahrplan aus der Vor-Corona-Zeit. Das bedeutet, dass wie in jedem Sommer zu Ferienzeiten derzeit kürzere Wagen unterwegs sind. „Wenn die Schule wieder anfängt, verstärken wir die Fahrzeuge wieder“, sagte Iwannek. Regelmäßig werden dann auch zusätzliche Fahrten zu bestimmten Stoßzeiten in den Fahrplan eingefügt. Darüber hinaus ist aber eine engere Taktung nicht geplant. „Was es nicht geben wird und auch jetzt nicht gibt: einen Anspruch auf 1,5 Meter Abstand“, sagt Iwannek. Darum gebe es auch die Maskenpflicht.

Die Üstra verweist dazu auf die Corona-Verordnung der Landesregierung, die das grundsätzlich geltende Abstandsgebot in öffentlichen Verkehrsmitteln aufweicht. Es gilt in Bussen und Bahnen nur, soweit es möglich ist, eine Distanz von 1,5 Metern zu anderen Menschen einzuhalten – in vollen Verkehrsmitteln also faktisch nicht. Allerdings ist das Fahrgastaufkommen nach Angaben der Üstra derzeit geringer als vor Corona. Im Juni waren es etwa 40 Prozent weniger Fahrgäste als noch im Vorjahr unter normalen Bedingungen.

Regiobus ist ausgelastet

Ähnlich ist die Planung bei Regiobus und den Schulbussen im Umland. Man sei darauf vorbereitet, den Schülerverkehr wieder vollständig aufzunehmen, sagte Regionssprecher Klaus Abelmann. Allerdings werde man keine zusätzlichen Busse einsetzen. Regiobus sei vollständig ausgelastet. Alle zur Verfügung stehenden Fahrzeuge seien bereits eingeplant. Es sei nicht möglich, zu Spitzenzeiten Personal und Fahrzeuge aufzustocken.

Das hat schon zu Kritik in der CDU in der Region geführt. Die Hygienekonzepte der Schulen mit strikter Trennung der Gruppen werde ausgehebelt, wenn die Schüler dann schul- und jahrgangsübergreifend auf engstem Raum in Busse und Bahnen gezwängt würden. Die Regions-CDU hat daher vom Sozialministerium ein Konzept gefordert.

Landesregierung appelliert an Eltern und Schüler

Die Landesregierung belässt es bislang bei Appellen an Eltern und Schüler. Eltern sollten die Kinder auf Abstandswahrung hinweisen und sie ermahnen, Mund und Nase auch im Bus zu bedecken. Die Schüler sollen, wenn möglich, zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren.

Von Karl Doeleke