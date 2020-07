Hannover

Die beiden Verkehrsunternehmen Üstra und Regiobus testen derzeit einen Wasserstoffbus. Der Bus der Firma Solaris soll eine Woche im Linienverkehr in und um Hannover unterwegs sein. Üstra und Regiobus wollen unter anderem prüfen, wie die Betankung funktioniert, berichteten die Unternehmen am Donnerstag in Hannover. Der Bus mit der emissionsfreien Wasserstoffantriebstechnologie ist auf auf den Strecken der Linien 100/200 sowie 800 der Üstra und und auf den Regiobus-Linien 500/700, 600 und 900 unterwegs.

350 Kilometer Reichweite Das Herz des Busses mit der Bezeichnung „ Urbino 12 hydrogen“ ist eine Brennstoffzelle, in der Wasserstoff mit mit Sauerstoff zu Wasserdampf und Strom umgewandelt wird. Schadstoffe entstehen bei diesem Vorgang nicht. Mit dem Strom aus dem Mini-Kraftwerk werden dann Elektromotoren angetrieben. Beim Bus des polnischen Herstellers sind das zwei Motoren mit einer Leistung von jeweils 125 Kilowatt, das entspricht rund 170 PS. Der Bus hat mit einer Tankfüllung eine Reichweite von rund 350 Kilometer, in der Region Hannover muss er dann an einer Wasserstofftankstelle in Burgwedel aufgetankt werden. Das Tanken dauert nur wenige Minuten. Der Nachteil der Wasserstofftechnologie ist der hohe Energieaufwand bei der Herstellung von Wasserstoff.

2023 kommen zwei Busse für den Dauerbetrieb

Der Testbetrieb ist gleichzeitig der Start für ein gemeinsames Projekt der Region Hannover, der Regiobus sowie der Üstra, mit dem Ziel, die Wasserstofftechnologie im Praxisbetrieb kennen zu lernen. Ein gemeinsames Projektteam, will unter anderem Chancen und Risiken für den Einsatz von Wasserstoffbussen erstellen. Darüber hinaus sollen Möglichkeiten zur Förderung ermittelt werden. „Mit diesem Bus wird die neueste Zukunftstechnologie für einen emissionsfreien Nahverkehr in der Region Hannover erprobt“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau bei der Vorstellung des Busses auf dem Üstra-Betriebshof in Mittelfeld. Es gehe um einen weiteren Beitrag, die Umwelt zu entlasten und das Klima schützen.

Anzeige

Elektrobusse sind eher für kürzere Strecken geeignet

Wenn der Test gut läuft, wollen Üstra und Regiobus voraussichtlich im Jahr 2023 zwei Wasserstoffbusse in Betrieb nehmen. Auf dem geplanten Regiobus-Betriebshof in Gehrden soll dann eine entsprechende Tankstelle mit grüner Wasserstoffproduktion genutzt werden“, sagte Regiobus Geschäftsführerin Elke van Zadel, die auch Vorstand bei der Üstra ist. Wasserstoffbusse sollen vor allem auf Überlandstecken in der Region Hannover zum Einsatz kommen, Elektrobusse sind eher für kürzere Strecken geeignet.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Mathias Klein